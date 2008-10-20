بکهام برای میزبانی انگلستان در جام جهانی 2018 تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میرر، بازیکن تیم فوتبال لس آنجلس گالکسی در نظر دارد در قالب هیئتی از کشور انگلستان، تلاش کند تا میزبانی رقابت های جام جهانی 2018 به انگلیسی ها اعطا شود. انگلستان فقط یک بار در سال 1966 میزبانی این رقابت ها را بر عهده داشته است.

بکهام در این خصوص گفت: افتخار می کنم که عضوی از گروه پیشنهاد دهنده هستم و هرکاری از دستم ساخته باشد انجام می دهم تا این افتخار نصیب کشورم شود. من این افتخار را داشتم که در هیئت پیشنهاد دهنده میزبانی المپیک 2012 لندن، موثر واقع شوم. در سراسر عمر ورزشی خود مشاهده کرده ام که ورزش می تواند چه جایگاهی در زندگی مردم جهان داشته باشد و چه تغییراتی را در زندگی آنها به وجود بیاورد.

جان بارنز، ملی پوش پیشین تیم فوتبال انگلستان و مربی حال حاضر جاماییکا هم با همین سمت در کنار بکهام از ماه آینده کار خود را آغاز می کند.