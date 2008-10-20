  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۸

بکهام برای میزبانی انگلستان در جام جهانی 2018 تلاش می کند

بکهام برای میزبانی انگلستان در جام جهانی 2018 تلاش می کند

دیوید بکهام به عنوان نایب رئیس هیئت پیشنهاد دهنده انگلیسی برای میزبانی جام جهانی 2018 انتخاب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میرر، بازیکن تیم فوتبال لس آنجلس گالکسی در نظر دارد در قالب هیئتی از کشور انگلستان، تلاش کند تا میزبانی رقابت های جام جهانی 2018 به انگلیسی ها اعطا شود. انگلستان فقط یک بار در سال 1966 میزبانی این رقابت ها را بر عهده داشته است.

بکهام در این خصوص گفت: افتخار می کنم که عضوی از گروه پیشنهاد دهنده هستم و هرکاری از دستم ساخته باشد انجام می دهم تا این افتخار نصیب کشورم شود. من این افتخار را داشتم که در هیئت پیشنهاد دهنده میزبانی المپیک 2012 لندن، موثر واقع شوم. در سراسر عمر ورزشی خود مشاهده کرده ام که ورزش می تواند چه جایگاهی در زندگی مردم جهان داشته باشد و چه تغییراتی را در زندگی آنها به وجود بیاورد.

جان بارنز، ملی پوش پیشین تیم فوتبال انگلستان و مربی حال حاضر جاماییکا هم با همین سمت در کنار بکهام از ماه آینده کار خود را آغاز می کند.

کد مطلب 768500

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها