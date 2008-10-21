کاهش 30 درصدی تخلف در عرضه فرآورده های دامی در آذربایجان شرقی

مسعود محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، 88 پرونده تخلفات بهداشتی در عرضه فرآورده های دامی در سطح استان تشکیل شد.

وی افزود: کاهش 30 درصدی تشکیل پرونده های تخلفاتی در این زمینه نتیجه تشدید نظارت اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی بر چگونگی عرضه فرآورده های دامی است.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در این مدت کارشناسان اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی 34 هزار بازدید از محل فروشگاه های عرضه فرآورده های دامی استان انجام دادند که در جریان این بازدید ها بیش از 52 تن گوشت مرغ و گوشت قرمز به دلیل عدم رعایت ضوابط تعیین شده و غیربهداشتی بودن ضبط و معدوم شد.

محمدیان یادآور شد: در نیمه نخست امسال 211 هزار و 904 راس دام سبک شامل گوسفند و بز کشتار شدند که 430 راس آنها به دلیل غیرقابل مصرف بودن، ضبط و معدوم شد.

به گفته وی تعداد 56 هزار و 707 دام سنگین شامل گاو و شتر نیز در این مدت در آذربایجان شرقی کشتار شد که 522 راس آنها به دلیل غیرقابل مصرف بودن در خود کشتارگاه ها ضبط و معدوم شد.