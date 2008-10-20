40 پروژه ورزشی در همدان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدعبدی افتخاری پیش از ظهر امروز در نشست خبری افزود: با بهره برداری از این پروژه ها و پروژه هایی که در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید سرانه ورزشی استان همدان در مقایسه با سال گذشته پنج برابرخواهد شد.

افتخاری تصریح کرد: در حال حاضر سرانه ورزشی هر نفر در استان همدان 65 سانتی متر مربع است که تا پایان سال به یک متر مربع می رسد.

وی از افتتاح دو پروژه بزرگ ورزشگاه 15 هزار نفری و پیست اسکی تاریک دره تا پایان سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: افتتاح این دو پروژه نقش به سزایی در افزایش سرانه فضای ورزشی استان همدان خواهد داشت.

افتخاری در ادامه افزود: کار اجرایی چهار پروژه ورزشی شامل دهکده المپیک، سالن دو و میدانی، ورزشگاه پنج هزار نفری ملایر و پیست دوچرخه سواری تا سه ماهه اول سال آینده به پایان خواهد رسید.

مدیر کل تربیت بدنی استان همدان با اشاره به اعتبارات عمرانی پروژه های ورزشی در همدان تصریح کرد: تاکنون برای بخش های عمرانی پروژه های ورزشی اعتباری معادل 25 میلیارد تومان اختصاص یافته که تا پایان سال به 30 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

وی از افتتاح پنج پروژه ورزشی در هفته جاری در همدان خبر داد و گفت: از زمان روی کارآمدن دولت نهم احداث 40 پروژه ورزشی در استان همدان آغاز شد که اعتباری مناسب برای اجرای آنها در نظر گرفته شده ات.

سید عبدی افتخاری یادآور شد: همدان آماده میزبانی مسابقات برون مرزی در کشور است.