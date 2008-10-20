جشن ریشه کنی بیسوادی در روستاهای آذربایجان شرقی برگزار نمی شود

جمال پیری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: طبق سیاست های جدید ابلاغی از سوی دفتر مرکزی نهضت سوادآموزی جشن شکرگزاری ریشه کنی بیسوادی تنها در روستاهایی از استان برگزار خواهد شد که 97 درصد جمعیت 10 تا 49 ساله آن دوره های آموزش مقدماتی و تکمیلی نهضت سوادآموزی را گذرانده باشند.

وی گفت: پیشتر این جشن در روستاهایی برگزار می شد که 97درصد جمعیت آن بدون ملاحظه یک گروه سنی خاص فقط دوره های آموزش مقدماتی را می گذراندند.

مدیر نهضت سواد اموزی آذربایجان شرقی یادآور شد: در عمل به سیاست های سابق، سال گذشته در 63 روستای استان جشن شکرگزاری ریشه کنی بیسوادی برگزار شد.

پیری تصریح کرد: سیاستهای جدید ابلاغی از سوی دفتر مرکزی نهضت سوادآموزی تکلیف کرده است معضل بیسوادی پس از پنج سال در سطح کشور از جمله آذربایجان شرقی ریشه کن شود.

وی خاطر نشان کرد: در این سیاست ها گروه هدف نهضت سوادآموزی افراد 10 تا 49 ساله تعیین شده و مقرر گشته است علاوه بر ارائه آموزش های مقدماتی دوره های تکمیلی نیز به فراگیران ارئه شود.

به گفته مدیر نهضت سواد آموزی آذربایجان شرقی اجرای سیاست های جدید نهضت سوادآموزی از نیمه دوم امسال آغاز و تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که با سیاست های ابلاغی جدید مغایرت دارند ملغی اعلام شده است.