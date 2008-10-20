جذب گردشگر برای تالاب شادگان مورد کم توجهی است

سید محمد سیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: تالاب شادگان یکی از 18 تالاب بین المللی ثبت شده در یونسکو و بزرگترین تالاب کشور است و یکی از نقاط طبیعی و زیبای استان خوزستان و حتی جنوب کشور به شمار می رود که دارای تنوع گیاهی و حیات وحش بی نظیر و کمیابی است به همین علت پتانسیل پذیرش سالانه هزاران گردشگر و حتی توریست را دارد ولی هیچ توجهی به این موضوع در شهرستان و استان نشده است.

وی ادامه داد: در شهرستان شادگان هیچ زیرساختی برای موضوع گردشگری از جمله هتل، مهمانسرا و امکانات رفاهی وجود ندارد و هیچ گردشگری تمایل ندارد به این نقطه سفر کند در حالیکه با حمایتهای بخش دولتی یا خصوصی در این خصوص، علاوه بر جذب گردشگر سرمایه گذاران نیز خیلی سریع به سودآوری مورد نظر خود می رسند.

سیدیان تاکید کرد: در حالیکه درشهرستان شادگان کارخانه یا شرکت خاصی وجود ندارد که جوانان این شهر در آن مشغول به کار شوند توسعه امر گردشگری و توجه به زیر ساختهای آن می تواند در زمینه ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خیلی موثر واقع شود.

وی عنوان کرد: انتظار داریم مدیران استان و شهرستان در این زمینه فعالیت بیشتری از خود نشان دهند تا شهرستان شادگان از این موهبت خدادادی بهره ببرد.

