ارائه لایحه تعویق یکساله اجرای مالیات بر ارزش افزوده به مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز در مراسم روز ملی صادرات در سالن اجلاس سران در تهران گفت: دولت تصمیم گرفته است لایحه فوریتی تعویق یکساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

به گزارش مهر، پیش از این رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور تعویق اجرای 2 ماهه ارجای قانون مالیات بر ارزش را صادر کرده بود.

رئیس جمهوری همچنین از به روز شدن پرداخت جوایز صادراتی ازاول آبان ماه سال جاری خبر داد و اعلام کرد: از این تاریخ به بعد هر صادرکننده ای که اسناد صادراتی را از گمرک دریافت کند، می تواند جایزه صادراتی خود را به روز دریافت کند.

متن کامل سخنرانی رئیس جمهوری در این مراسم متعاقبا منتشر می شود.