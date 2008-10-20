قالیباف :‌ جنگ افروزی پیشه انسانهای غیر متمدن است

به گزارش خبرگزاری مهر از هیروشیما ، ‌دکتر محمد باقر قالیباف ‌که در راس هیاتی به دعوت دولت ژاپن در این کشور به سر می برد در جمع نمایندگان رسانه های ‍ژاپنی جنگ افروزی را از بدترین و زشت ترین خصوصیات انسان های رشد نیافته و غیر متمدن توصیف و تصریح کرد : امروز یکی از تلخ ترین خاطرات عمرم را با دیدار از بخش های مختلف موزه هیروشیما تجربه کردم .

قالیباف گفت : آن چه ملت ژاپن به عنوان خاطره تلخ از جنگ افروزی و جنگ طلبی زورمداران در ذهن دارد را مردم کشور من هم دیده اند و طعم تلخ آن را چشیده اند .

شهردار تهران با اشاره به فجایع ناشی از بمباران شیمیایی شهرهای سردشت و حلبچه خاطر نشان کرد :‌ مشابه آن چه که شما در این موزه می بینید را ما هم در کشورمان داریم ، ‌اکنون رقمی بالغ بر یکصد هزار مصدوم ناشی از بمباران شیمیایی فقط در شهر تهران زندگی می کنند و هر روز تعدادی از آن ها که آسیب بیشتری دیده اند جان خود را از دست می دهند .

شهردار تهران با تاکید بر این که بازدید از موزه صلح هیروشیما شاید برای من بیش از هر شخص دیگری معنا و مفهوم داشت خاطر نشان کرد : ‌من در طول سال های جنگ تحمیلی علیه ایران طعم تلخ استفاده متجاوزین از سلاح های کشتار جمعی را کاملا می چشیدم و از این بابت متاسفم که گاهی به دست انسان ها چنین فجایعی روی می دهد .

قالیباف خاطر نشان کرد : تصاویری همچون تصاویر نقش شده بر در و دیوار موزه شما را ما هم داریم . آن جا که مادری کودکش را در آغوش گرفته و هر دو همزمان قربانی آن هایی می شوند که نام خودشان را انسان گذاشتند ، در حالی که بویی از انسانیت نبرده اند.

شهردار تهران افزود :‌حتما در مذاکرات رسمی با شهردار هیروشیما در جهت پیدا کردن راهکاری برای مقابله تمدن ها ،‌ شهرها و شهروندان با اثرات سلاح های کشتار جمعی صحبت خواهیم کرد .

قالیباف در پاسخ به سوالی پیرامون موضع ایران در برابر کشورهای تولید کننده سلاح های کشتار جمعی خاطر نشان کرد :‌در فرهنگ و عقیده ما جنگ افروزی کاری کاملا نکوهیده و مذموم است ، ‌بر همین اساس ما با هرگونه جنگی مخالفیم. ‌البته گاهی جنگ ها ناشی از جنگ طلبی زورمدارانی است که می خواهند کشورها و مردم آزاده را تحت سیطره خود در آورند و مقابله با آنان در تعریف ما دفاع است. طبعا هر انسانی مدافع آزادی و امنیت خود و جامعه اش خواهد بود . نمونه این مساله را هم شما و هم ما در مقابل اعمال سیاست مداران جنگ طلب آمریکایی مشاهده کرده ایم .

شهردار تهران خاطر نشان کرد : ‌مردم تهران در کنار مردم هیروشیما تمامی تلاش خود را به کار می گیرند تا یاد و خاطره درگذشتگان استفاده زورمداران از سلاح های کشتار جمعی هیچ گاه ازاذهان مردم دنیا پاک نشود .

در ادامه شهردار تهران دکتر معصومه آباد را به خبرنگاران حاضر معرفی کرد.

قالیباف در این معرفی خاطر نشان کرد : ‌امروز مردم تهران شخصی را به نمایندگی خود در شورای شهر تهران برگزیده اند که خود از آسیب دیدگان سلاح های کشتارجمعی بوده و چهار سال از عمر خود را هم در سیاه چال های حکومت دست نشانده صدام گذرانده است .

پس از معرفی دکتر آباد به خبرنگاران ،‌ وی نیز مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت .

معصومه آباد : ‌زنان و کودکان قربانیان اصلی جنگ ها هستند

دکتر معصومه آباد در پاسخ به سوال پیرامون برداشتش از موزه صلح هیروشما گفت :‌طبیعتا هر انسان آزاده ای نمی تواند این صحنه ها را دیده و بر آن چه بر سر مردم هیروشیما آمده تاسف نخورد .

آباد ، ‌زنان و کودکان را قربانیان نخست جنگ ها معرفی کرد و افزود : حتی اگر آن ها در جنگ جان خود را هم از دست ندهند باز هم کسانی هستند که به واسطه از دست دادن پدر و مادر یا همسر خود آسیب های فراوان متحمل شده و‌قربانی واقعی جنگ هستند .

عضو شورای اسلامی شهر تهران ابراز امیدواری کرد که با مشارکت تمامی مردم صلح طلب و اخلاق گرای دنیا ریشه تمام زشتی ها و خودخواهی های بشری از میان برداشته شود .

در این بازدید دکتر مسعود کرباسیان ، ‌معاون خدمات شهری شهردار تهران ،‌سید جعفر هاشمی تشکری معاون حمل و نقل و ترافیک و خانم دکتر مشیر مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران نیز حضور داشتند .