گلایه های آل اسحاق از دولت

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق امروز در مراسم روز ملی صادرات در سالن اجلاس سران در تهران با درخواست از وزیر بازرگانی برای ادامه صحبت در قالبی غیر پروتکلی و با ذکر برخی مشکلات گفت: جایگاه فعلی ایران در صادرات غیر نفتی و تجارت جهانی، جایگاه مطلوبی نیست و اگر چه تمامی پتانسیلها در ایران برای صادرات و تولید برتر فراهم است اما حاصل آنچه که شکل می گیرد مورد تایید همه نیست.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در حوزه صادرات کاربرد 2 واژه محترم و مفید تفاوتهای بسیاری با یکدیگر دارند؛ به این معنا که اگر برای حوزه صادرات نقطه محترم به کار برده شود معنایش این است که ما به موضوع صادرات حرمت می گذاریم اما حاضر به تخصیص منابع برای آن نیستیم.

وی ادامه داد: اما به کار بردن لفظ مفید به این معنا است که اگر چه برای صادرات احترام قائل هستیم اما آن را برای اقتصاد کشور مفید می دانیم و حاضر به هزینه کرد و سرمایه گذاری در توسعه آن هستیم که به نظر می رسد به کاربردن این لفظ در شرایط فعلی اقتصاد ایران از سوی مسئولان جای تردید دارد.

به گفته آل اسحاق، عدم تخصیص منابع به موضوع صادرات طی سنوات گذشته ناشی از دیدگاه درون نگر نسبت به اقتصاد است ، واقعیت این است که در مجموعه عملیات ما وزنه درون نگری سنگین تر از وزنه برون نگری است در حالیکه نمی توان با ذهنیت درون نگر در حوزه جهانی اقتصاد حضور فعال داشت.

وی اظهار داشت: موضوع اصلی در این دیدگاه مطرح کردن تقابل صادرات و واردات است ، اگر به این سمت پیش رویم که واردات به صفر رسد ولی میزان صادرات اندک باشد قطعا راه به جایی نخواهیم برد بلکه این موضوع در اقتصاد ایران مطلوب است که ما 200 میلیارد دلار واردات داشته باشیم و در مقابل 300 میلیارد دلار صادرات که در نهایت تجارت ما به 500 میلیارد دلار برسد این به معنای حضور اقتصاد ایران در صحنه است.

به گفته آل اسحاق، در حوزه سرمایه گذاری نیز اگر نگرش بر محور توسعه صادرات نباشد قطعا شکوفایی اقتصادی را شاهد نخواهیم بود ضمن اینکه نمی توان به اهداف سند چشم انداز دست یافت، این در حالی است که دسترسی به اهداف سند چشم انداز جز حضور در باشگاه منطقه ای اقتصاد و باشگاه جهانی میسر نیست.

وی اظهار داشت: با گفتن الفاظی چون " ان شاء الله " کار درست نمی شود بلکه باید با سیاستهای عملی به موضوع شکوفایی اقتصاد و حضور در بازارهای جهانی دست یافت.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: نمی توان دیوار بلندی به دور اقتصاد ایران کشید و در منطقه اول شد بلکه باید ذهنیت قدرت برتر شدن ایران در منطقه در اذهان تمامی سیاستگذاران، تشکلها و بخش خصوصی شکل گیرد.

آل اسحاق با ابراز گلایه از روند تدوین برنامه پنچم توسعه گفت: پیش نویس برنامه پنجم توسعه را دیده ام ولی کمترین توجهی به استراتژی تجاری و صادرات کشور شده بود.

وی گفت: اصلاحاتی باید در مبادی ورودی و خروجی ، هماهنگی نظام بانکی و پولی، مقررات و زیر ساختها و بنادر شکل گیرد، این در حالی است که توپ را در زمین دیگری انداختن مشکلات را حل نمی کند.

آل اسحاق تصریح کرد: در حوزه سیاست خارجی واقعیت این است که ظرفیت دیپلماسی کشور باید شکل گیرد و در این حوزه باید توجه لازم به توسعه بر اساس حمایت از محصولات تولیدی با رویکردی صادراتی صورت گیرد.

وی گفت: توجه به تشکلها به عنوان سربازان میدان بسیار مهم است، البته تشکلها نیز باید ماموریت بپذیرند و اختیارات داشته باشند.