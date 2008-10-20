طرح تنبلی چشم در آذربایجان غربی 370 میلیون ریال کسری اعتبار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بهروز کارگری صبح امروز در نشست خبری با تشریح اهداف و روند اجرایی این طرح افزود: امسال برای اجرای این طرح در استان 780 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است که این اعتبار با توجه به جمعیت تحت پوشش این طرح جوابگو نیست.

وی با بیان اینکه طرح پیشگیری از تنبلی چشم از اول آبان ماه در آذربایجان غربی اجرا می شود، اظهار داشت: در اجرای این طرح که به مدت یک ماه اجرا خواهد شد کودکان 3 تا 6 ساله از نظر بینایی معاینه می شوند.

کارگری با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح شناسایی به موقع بیماری تنبلی چشم در کودکان است، بیان داشت: پیش بینی می شود در اجرای این طرح که در خانه های بهداشت روستایی مهدهای کودک، آمادگی ها و مراکز بینایی سنجی استان اجرا خواهد شد، بینایی 90 هزار نفر از گروه هدف توسط مربیان مهدهای کودک، بهورزان و چشم پزشکان ارزیابی شود.

وی گروه هدف اجرای این طرح در استان را 103 هزار کودک 3 تا 6 ساله عنوان کرد وبیان داشت: سال گذشته 85 هزار کودک سه تا 6 ساله تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

کارگری یادآورشد: نتیجه اجرای این طرح در سال گذشته شناسایی 699 کودک مبتلا به بیماری، یک هزار و 397 کودک دارای عیوب انکساری و 281 کودک لوچی شناسایی شد.

وی تصریح کرد: در این راستا سال گذشته 11میلیون و 200 هزار تومان کمک هزینه تهیه عینک، هفت میلیون تومان کمک هزینه 32 مورد عمل و جراحی برای کودک نیازمند از سوی بهزیستی استان اختصاص یافت.

وی خاطرنشان کرد: بیماری آمبلیوپی یا تنبلی چشم علامت مشخص ندارد و اگر تا قبل از پنج سالگی شناسایی و اقدامات درمانی مناسب در مورد آن صورت نگیرد منجر به کم بینایی و نابینایی می شود.