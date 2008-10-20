برگزاری نمایشگاه کتابهای تخصصی شعر

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه تخصصی کتابهای شعر 200 عنوان کتاب شعر در خانه شاعران به نمایش گذاشته می شود.

این نمایشگاه از 1 تا 30 آبان ماه در تهران برگزار می شود که علاوه بر کتاب های منتشر شده از سوی دفتر شعر جوان، آثار ناشران دیگر هم به نمایش گذاشته می شود.

این دفتر همچنین برگزاری مسابقات انتخاب هفته کتاب به عنوان کتاب سال شعر جوان و برگزاری جلسات نقد این کتاب ها در روز های این هفته کتاب را در برنامه دارد.

انتشارات گاج کتاب هدیه می کند

انتشارت گاج با هدف گسترش فرهنگ کتاب خوانی به کتابخانه های نقاط محروم کشور کتاب اهدا می کند.

ابولفضل جوکار مدیر مسئول انتشارات گاج با اعلام این خبر گفت: در این هفته در مراسم تجلیل و تقدیر از معلمان و مولفان 25 عنوان از کتاب های آموزشی این انتشارات، فروش کتاب با 20 درصد تخفیف، برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب با حضور معلمان و دانش آموزان، از مهمترین برنامه های این انتشارات است.

وی ادامه داد: همچنین افتتاح سه فروشگاه جدید در تهران، اصفهان و بروجرد نصب بیلبوردهای تبلیغاتی با موضوع کتاب و کتابخوانی در سطح شهر دوشنبه 27 آبان ماه از دیگر برنامه های این انتشارات در هفته کتاب است.

زنگ هفته کتاب در مدارس استان مازندران به صدا در می آید

محمد اسماعیل امامزاده مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از به صدا در آمدن زنگ هفته کتاب در روز آغاز این هفته دراستان مازندران خبر داد و گفت: در روزهای این هفته اداره کل ارشاد در 54 کتابخانه عمومی 17 شهرستان نمایشگاه کتاب برپا می کند و گردهمایی بزرگ کتابداران، برپایی حدود 15 جلسه نقد و بررسی کتاب با حضور مولفان و صاحب نظران، تجلیل از خادمان کتاب، پذیرش عضویت رایگان را در کتاب خانه های عمومی استان، بررسی مراسم تجلیل از کتابخوانان نمونه استان از دیگر برنامه های این سازمان است.

وی در ادامه گفت: دو سال است که طرح ارمغان سبز شامل ایجاد کتاب خانه در مطب پزشکان، ترمینال ها، ایستگاه های اتوبوس شهری، ایستگاه های قطار و سایر مراکزی که معمولا مراجعه کنندگان برای دریافت خدمات ناچار به تحمل انتظار می شوند در این استان به اجرا در آمده است که در این اماکن نیز به مناسبت هفته کتاب نمایشگاه کتاب نیز برپا می شود.

امامزاده افزود: اجرای طرح دوم "ارمغان دانایی" از دیگر برنامه های این سازمان است که در قالب آن، کتاب برای مسئولان و مدیران کل استان ارسال می شود که در این دوره برای اعضای شورای شهر، روستا، دهداران و دهیاران نیز ارسال می شود.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 21 تا 29 آبان ماه در تهران و سراسر کشور برگزار می شود.