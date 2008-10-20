به گزارش خبرگزاری مهر ، مسئول گروه مطالعات بهسازی لرزه‎ای سازمان میراث فرهنگی با اعلام این خبر افزود: اهداف این کارگروه در سه سطح مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف و تبیین شده است.

علی آذری ازغندی توضیح داد: در بخش کوتاه مدت، مبانی نظری و میزان مداخلات در بناها به منظور استحکام‎بخشی مدنظر خواهد بود؛ به این ترتیب که میزان مداخلات مجاز در بناهای تاریخی تعیین خواهد شد.

وی در ادامه گفت: همچنین این گروه در بخش کوتاه مدت ، طرح‎های فعلی مرمت و بهسازی که هم اکنون در حال اجرا است را بررسی و در خصوص درستی یا نادرستی آنها اعلام‎ نظر خواهد کرد.

مسئول گروه استحکام‎بخشی بناهای تاریخی اهداف میان مدت این گروه را در دو بخش تعریف کرد و گفت: این بخشها شامل تدوین دستورالعمل‎های بومی جهت بهسازی لرزه‎ای و استحکام‎بخشی می‎باشد.

وی برگزاری دوره‎‎های تخصصی را نیز از دیگر برنامه‎های میان مدت این گروه دانست.

آذری در بخش دیگری از صحبت‎های خود گفت: هدف بلند مدت این گروه، تدوین آئین‎نامه حفاظت و شیوه مداخله در سازه بناهای تاریخی در مقابل بارهای ثقلی و دینامیکی می‎باشد و زمان مورد نیاز برای تدوین آن نیز حدود 18 ماه در نظر گرفته شده است.

این کارشناس دفتر حفظ و احیاء بناها و محوطه‎های تاریخی تأکید کرد: اعضای این کار گروه از اساتید و فرهیختگان دانشگاهی و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی می‎باشند و جلسه هفته جاری این گروه، با حضور معاون میراث فرهنگی سازمان برگزار خواهد گردید.