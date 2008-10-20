به گزارش خبرگزاری مهر ، مسئول گروه مطالعات بهسازی لرزهای سازمان میراث فرهنگی با اعلام این خبر افزود: اهداف این کارگروه در سه سطح مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف و تبیین شده است.
علی آذری ازغندی توضیح داد: در بخش کوتاه مدت، مبانی نظری و میزان مداخلات در بناها به منظور استحکامبخشی مدنظر خواهد بود؛ به این ترتیب که میزان مداخلات مجاز در بناهای تاریخی تعیین خواهد شد.
وی در ادامه گفت: همچنین این گروه در بخش کوتاه مدت ، طرحهای فعلی مرمت و بهسازی که هم اکنون در حال اجرا است را بررسی و در خصوص درستی یا نادرستی آنها اعلام نظر خواهد کرد.
مسئول گروه استحکامبخشی بناهای تاریخی اهداف میان مدت این گروه را در دو بخش تعریف کرد و گفت: این بخشها شامل تدوین دستورالعملهای بومی جهت بهسازی لرزهای و استحکامبخشی میباشد.
وی برگزاری دورههای تخصصی را نیز از دیگر برنامههای میان مدت این گروه دانست.
آذری در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: هدف بلند مدت این گروه، تدوین آئیننامه حفاظت و شیوه مداخله در سازه بناهای تاریخی در مقابل بارهای ثقلی و دینامیکی میباشد و زمان مورد نیاز برای تدوین آن نیز حدود 18 ماه در نظر گرفته شده است.
این کارشناس دفتر حفظ و احیاء بناها و محوطههای تاریخی تأکید کرد: اعضای این کار گروه از اساتید و فرهیختگان دانشگاهی و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی میباشند و جلسه هفته جاری این گروه، با حضور معاون میراث فرهنگی سازمان برگزار خواهد گردید.
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