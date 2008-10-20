اولین نمایشگاه قطعات واگنهای مسافری برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور بین المللی شرکت قطارهای مسافری رجا با اعلام این خبر افزود: این نمایشگاه به مدت 4 روز با هدف قطع وابستگی به شرکتهای خارجی ، بهره گیری از دانش و توان تولید کنندگان داخلی و ایجاد رقابت سالم بین آنان دایر خواهد شد.

در این نمایشگاه کلیه قطعات مورد نیاز ناوگان مسافری ریلی در معرض دید بازدیدکنندگان و صاحبان صنایع قرار گرفته تا در صورت برخورداری از امکانات و توانایی لازم و پس از انجام مذاکرات و توافقات فی ما بین ، سفارش تامین و تولید آن به تولید کنندگان داخلی داده شود.

علاقه مندان برای بازدید از اولین نمایشگاه قطعات واگن های مسافری می توانند از روز یکشنبه 5 آبان ماه سال جاری از ساعت 9 لغایت 16 به خیابان شوش غربی ، ابتدای خیابان شهید رجایی ، معاونت فنی شرکت قطارهای مسافری رجاء مراجعه کنند.

برگزاری این نمایشگاه با همت بخش خصوصی ، متخصصان و کارشناسان داخلی در راستای خودکفایی تولید قطعات واگنهای مسافری صورت می گیرد.