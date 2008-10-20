اجرای هشت نمایش در آخرین روز جشنواره تئاتر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش‌های "تاریخ نانوشته" ساسان مهرپویان از تهران، "خیاط چیره‌دست" افشین رشیدی از ساری، "علامت تعجب" رویا افشار از تهران، "حیرانی" علی رحیمی و "سلام ما اومدیم" امیر بدرطالعی از رشت در تماشاخانه سنگلج، تماشاخانه مهر، تماشاخانه ماه، تالار اندیشه و تماشاخانه مهر حوزه هنری تهران به صحنه می‌روند.

همچنین نمایش‌های "حراج جوارح" میلاد عبدالهی، "پیرمرد کبریت فروش" محمد بی‌ریا و "پلاک" محمد احمدی نیز از ساعت 16:30 تا 17:30 در فضای باز مجموعه تئاترشهر اجرا می‌شوند.

پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه با حمایت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از 23 تا 30 مهرماه در تهران برگزار می‌شود.

