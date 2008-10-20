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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۱

اجرای هشت نمایش در آخرین روز جشنواره تئاتر ماه

پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه امروز دوشنبه 29 مهرماه میزبان هشت اثر نمایشی است که در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی اجرا می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش‌های "تاریخ نانوشته" ساسان مهرپویان از تهران، "خیاط چیره‌دست" افشین رشیدی از ساری، "علامت تعجب" رویا افشار از تهران، "حیرانی" علی رحیمی و "سلام ما اومدیم" امیر بدرطالعی از رشت در تماشاخانه سنگلج، تماشاخانه مهر، تماشاخانه ماه، تالار اندیشه و تماشاخانه مهر حوزه هنری تهران به صحنه می‌روند.

همچنین نمایش‌های "حراج جوارح" میلاد عبدالهی، "پیرمرد کبریت فروش" محمد بی‌ریا و "پلاک" محمد احمدی نیز از ساعت 16:30 تا 17:30 در فضای باز مجموعه تئاترشهر اجرا می‌شوند.

پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه با حمایت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از 23 تا 30 مهرماه در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 768556

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