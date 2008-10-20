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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۵

۶۰۰‬ میلیارد ریال برای تجهیز آزمایشگاههای کنترل کیفیت نیاز است

۶۰۰‬ میلیارد ریال برای تجهیز آزمایشگاههای کنترل کیفیت نیاز است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت:‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز آزمایشگاههای کنترل کیفیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور نیاز است.

طاهر موهبتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: برای تجهیز آزمایشگاههای کنترل کیفیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور به ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که باید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بودجه آن را تامین کند.

وی ادامه داد: تدوین استانداردهای بین‌المللی، جهانی‌سازی کیفیت و برخورداری از مدیریت شرط ورود به بازارهای جهانی است.

موهبیتی با بیان اینکه ‪ ۳۷‬گمرک بزرگ کشور مجهز به آزمایشگاه کنترل کیفیت کالا جهت صدور و واردات کالا شده‌اند، گفت: موسسه استاندارد طی سه سال باید اقدام به تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت در گمرکات کشور نماید.

معاون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از تدوین طرح مبارزه با قاچاق کالا خبر داد و گفت: این طرح با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری و سازمان استاندارد به اجرا در خواهد آمد. 

کد مطلب 768559

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