۶۰۰‬ میلیارد ریال برای تجهیز آزمایشگاههای کنترل کیفیت نیاز است

طاهر موهبتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: برای تجهیز آزمایشگاههای کنترل کیفیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور به ۶۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که باید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بودجه آن را تامین کند.
وی ادامه داد: تدوین استانداردهای بینالمللی، جهانیسازی کیفیت و برخورداری از مدیریت شرط ورود به بازارهای جهانی است.
موهبیتی با بیان اینکه ۳۷گمرک بزرگ کشور مجهز به آزمایشگاه کنترل کیفیت کالا جهت صدور و واردات کالا شدهاند، گفت: موسسه استاندارد طی سه سال باید اقدام به تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت در گمرکات کشور نماید.
معاون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از تدوین طرح مبارزه با قاچاق کالا خبر داد و گفت: این طرح با همکاری معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری و سازمان استاندارد به اجرا در خواهد آمد.
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