۶۰۰‬ میلیارد ریال برای تجهیز آزمایشگاههای کنترل کیفیت نیاز است

طاهر موهبتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: برای تجهیز آزمایشگاههای کنترل کیفیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور به ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که باید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بودجه آن را تامین کند.

وی ادامه داد: تدوین استانداردهای بین‌المللی، جهانی‌سازی کیفیت و برخورداری از مدیریت شرط ورود به بازارهای جهانی است.

موهبیتی با بیان اینکه ‪ ۳۷‬گمرک بزرگ کشور مجهز به آزمایشگاه کنترل کیفیت کالا جهت صدور و واردات کالا شده‌اند، گفت: موسسه استاندارد طی سه سال باید اقدام به تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت در گمرکات کشور نماید.

معاون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از تدوین طرح مبارزه با قاچاق کالا خبر داد و گفت: این طرح با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری و سازمان استاندارد به اجرا در خواهد آمد.