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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۵

نیری:

70 درصد خدمات بیمارستانی به دست خیرین صورت گرفته است

دبیر کل مجمع خیرین سلامت گفت: از زمان تشکیل مجمع خیرین تا کنون، 70 درصد خدمات بیمارستانی و کارهای درمانی کشور به دست خیرین صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا نیری خاطر نشان کرد: مجمع خیرین سلامت در ماه رمضان سال گذشته تشکیل شد و با استقبال خوبی هم روبرو شد و هدف ما هم تشکیل مجمعی غیر سیاسی ، غیر انتفاعی و مردمی بوده و هست.

وی ادامه داد: در حال حاضر در 20 استان مجمع خیرین سلامت تشکیل شده است و تا پایان سال نیز در استانهای دیگر تشکیل خواهند شد.

مشاور وزیر بهداشت با بیان اینکه خیرین در کشور اقدامات مهم و متعددی را انجام داده اند ولی از جایگاه ویژه ای برخوردار نیستند ، اظهار داشت: با تعدادی از نمایندگان مجلس برای تشکیل کمیته ای در جهت کمک به مجمع خیرین سلامت صحبت شده و در صدد هستیم تسهیلات ویژه ای را برای خیرین ایجاد کنیم.

دبیر کل مجمع خیرین سلامت خاطر نشان کرد: 70 درصد خدمات بیمارستانی و کارهای درمانی کشور به دست خیرین صورت گرفته است و تنها مشکل موجود در این زمینه ، هدایت شده نبودن این خدمات بود که امیدواریم با تعامل های صورت گرفته این کار به صورت هدایت شده در آمده و در جاهایی که ضرورت دارد مصرف شود.

کد مطلب 768571

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