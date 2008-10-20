موج سوم انتقال ایدز در کشور نگران کننده است

دکتر عباس صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر اعتیاد تزریقی با ۶۹درصد بیشترین راه انتقال ویروس عامل این بیماری در کشور است در حالی که بیشترین موارد انتقال در سایر کشورها ارتباط جنسی است.
وی ادامه داد: موج سوم انتقال ایدز از طریق رفتارهای جنسی محافظت نشده رو به افزایش است به طوری که حدود ۱۲درصد موارد ابتلا به ایدز در کشور از طریق رفتارهای جنسی گزارش شده است.
رئیس اداره کنترل ایدز در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تاکنون ۱۸هزار و ۳۰۰بیمار مبتلا به ایدز در کشور شناسایی شدهاند گفت: از این تعداد ۷۰درصد در سنین ۲۵تا ۴۴سال قرار دارند.
وی گفت: امسال وزارت بهداشت ۵۰ میلیارد ریال در خصوص بیماری ایدز بودجه اختصاص داد ضمن اینکه ۱۰۰میلیارد ریال نیز از طریق اعتبارات سازمانهای بینالمللی برای کل برنامههای پیشگیری، درمان و مراقبت اختصاص یافته است.
رئیس اداره کنترل ایدز در وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر ۷۰ مرکز مشاوره ایدز و بیماریهای رفتاری تحت پوشش وزارت بهداشت در کشور فعال است.
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