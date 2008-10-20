موج سوم انتقال ایدز در کشور نگران کننده است

دکتر عباس صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر اعتیاد تزریقی با ‪ ۶۹‬درصد بیشترین راه انتقال ویروس عامل این بیماری در کشور است در حالی که بیشترین موارد انتقال در سایر کشورها ارتباط جنسی است.

وی ادامه داد: موج سوم انتقال ایدز از طریق رفتارهای جنسی محافظت نشده رو به افزایش است به طوری که حدود ‪ ۱۲‬درصد موارد ابتلا به ایدز در کشور از طریق رفتارهای جنسی گزارش شده است.

رئیس اداره کنترل ایدز در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تاکنون ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۳۰۰‬بیمار مبتلا به ایدز در کشور شناسایی شده‌اند گفت: از این تعداد ‪ ۷۰‬درصد در سنین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۴‬سال قرار دارند.

وی گفت: امسال وزارت بهداشت ۵۰ ‬میلیارد ریال در خصوص بیماری ایدز بودجه اختصاص داد ضمن اینکه ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال نیز از طریق اعتبارات سازمانهای بین‌المللی برای کل برنامه‌های پیشگیری، درمان و مراقبت اختصاص یافته است.

رئیس اداره کنترل ایدز در وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر ‪۷۰‬ مرکز مشاوره ایدز و بیماریهای رفتاری تحت پوشش وزارت بهداشت در کشور فعال است.