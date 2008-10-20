زنان در کسب فضیلت گوی سبقت را از آقایان ربوده اند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آیت الله غیاث الدین محمدی ظهر امروز در جلسه هماهنگی همایش دختران ولایت با بیان این مطلب افزود: در دنیای امروز برای اصلاح جامعه و زدودن هرج و مرج ابتدا باید زنان جامعه اصلاح شوند در غیر این صورت جامعه اصلاح نمی شود.

آیت الله محمدی نقش محوری مادر را در هدایت خانواده ها بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: در خانواده بیشترین تأثیر را مادر دارد و خارج شدن بانوان ار صراط مستقیم منجر به گم راهی اطرافیان نیز می شود که در این راستا وظیفه بانوان این است که وارد صحنه اجتماع است.

وی زنان ایرانی را بانوان ولایت دانست و یادآور شد: با توجه به شرایط کنونی در دنیا زنان ایرانی عزت نفس و شرافت بالایی دارند لذا آنها می توانند با رسیدن مراتب بالاتری از عزت و کرامت الگویی برای بانوان جهان باشند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به اینکه در دنیا از هر نفر 4 زن یک نفر گرفتار خشونت است، تصریح کرد: فقر و بیکاری از جمله عوامل مشکلات پیش روی زنان جامعه است.

آیت الله طه غیاث الدین محمدی وجود حوزه علمیه قم را از برکات وجود حضرت معصومه (س) در قم دانست و اظهار داشت: فساد و هرج و مرج نسل زنان در جهان را در معرض نابودی قرار داده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز دراین جلسه با گرامیداشت میلاد باسعادت حضرت معصومه (س) گفت: همایش دختران ولایت برای سومین بار است که در استان همدان برگزار می شود.

حجت الاسلام سیدآقا حسینی با اشاره به اینکه زنان در جامعه نقش بسیار مهی را ایفا می کنند،اضافه کرد: در هفته کرامت به منظور بزرگداشت میلاد حضرت معصومه (س) برنامه های مختلفی ازجمله همایش دختران ولایت ،ارسال یک حدیث با موضوع دختران از طریق یک پیامک توسط مخابرات، دیدار از جمعی از دختران ولایت مدار با مسئولین استانی، مسابقات ورزشی و عصر شعر برگزار خواهد شد.