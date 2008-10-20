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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۳

صادرات 189 هزار و 800 دلار تابلو فرش از همدان

صادرات 189 هزار و 800 دلار تابلو فرش از همدان

همدان - خبرگزاری مهر: معاون سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: در نیمه نخست امسال 189 هزار و 800 دلار تابلو فرش از استان همدان صادر شده است.

احمد جعفر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این تابلو فرش ها از صنایع دستی همدان است، تصریح کرد: متأُسفانه صادرکنندگان برای صادرات این کالا از گمرک استان های دیگر استفاده می کنند.

جعفر پور کشورهای مقصد برای صادرات تابلوفرش های همدان را آلمان و ایتالیاعنوان کرد و گفت: گمرک استان تهران و فارس صادر کننده تابلو فرش های همدان است.

وی به صادرات 103 هزار و 233 تن فرش دستباف از استان همدان اشاره کرد و گفت: این میزان صادرات در نیمه نخست امسال 3 میلیون و 438 هزار دلار ارز را عاید استان همدان کرده است.

معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان همدان تصریح کرد: با احتساب صادرات صورت گرفته از سایر گمرکات کشور، میزان صادرات فرش دستبافت همدان 12 میلیون و 637 هزار دلار از ارز آوری به همراه داشته است.

احمد جعفر پور به صادرات یک میلیون و 257 هزار تن انواع صنایع دستی از استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه 7 کالای اصلی در سبد صادراتی صنایع دستی همدان قرار دارد، اظهار داشت: در این سبد سفال، شیشه دست ساز و فرش دستبافت به ترتیب به لحاظ وزن بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده اند.

وی یادآور شد: صادرات صنایع دستی درنیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 29 و نم درصد افزایش دارد.

کد مطلب 768589

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