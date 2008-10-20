صادرات 189 هزار و 800 دلار تابلو فرش از همدان

احمد جعفر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این تابلو فرش ها از صنایع دستی همدان است، تصریح کرد: متأُسفانه صادرکنندگان برای صادرات این کالا از گمرک استان های دیگر استفاده می کنند.

جعفر پور کشورهای مقصد برای صادرات تابلوفرش های همدان را آلمان و ایتالیاعنوان کرد و گفت: گمرک استان تهران و فارس صادر کننده تابلو فرش های همدان است.

وی به صادرات 103 هزار و 233 تن فرش دستباف از استان همدان اشاره کرد و گفت: این میزان صادرات در نیمه نخست امسال 3 میلیون و 438 هزار دلار ارز را عاید استان همدان کرده است.

معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان همدان تصریح کرد: با احتساب صادرات صورت گرفته از سایر گمرکات کشور، میزان صادرات فرش دستبافت همدان 12 میلیون و 637 هزار دلار از ارز آوری به همراه داشته است.

احمد جعفر پور به صادرات یک میلیون و 257 هزار تن انواع صنایع دستی از استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه 7 کالای اصلی در سبد صادراتی صنایع دستی همدان قرار دارد، اظهار داشت: در این سبد سفال، شیشه دست ساز و فرش دستبافت به ترتیب به لحاظ وزن بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده اند.

وی یادآور شد: صادرات صنایع دستی درنیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 29 و نم درصد افزایش دارد.