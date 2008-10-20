ایجاد شبکه یکپارچه خدمات گردشگری اعضای اکو ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، خورشید انور در اجلاس وزرای گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو که صبح امروز در هتل لاله برگزار شد، گفت: گردشگری صنعت ارزشمندی است که باعث رشد اقتصادی و اجتماعی شده و نقش مهمی در کم کردن شکافهای توسعه بین کشورهای منطقه دارد.

وی ادامه داد: صنعت گردشگری در رواج و توسعه دوستی و افزایش قرابت بین کشورهای عضو اکو بسیار موثر و تاثیر گذار است .

دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی با اشاره به اینکه گردشگری پلی مجازی برای اتصال مردم از نظر اجتماعی و فرهنگی است ، ادامه داد: صنعت گردشگری عاملی برای تعامل میان ادیان و فرهنگها نیز است.

وی افزود: از مهمترین نتایج معاهده ازمیر توجه به افزایش همکاری در جهت توسعه گردشگری بوده است که به همکاری دو جانبه و هماهنگی منطقه ای کشورهای عضو اکو تاکید بسیاری کرده است.

خورشید انور با اشاره به تاکید بر ترویج صنعت گردشگری در آخرین جلسات در سال 2007 افزود: منطقه اکو به عنوان یکی از بهترین های جاذبه گردشگری از نظر غنای تاریخی که دارای زیبایی نفس گیر و بی همتا است دارای ارزشهای بسیار است که نباید آنها را بی استفاده بگذاریم.

وی ادامه داد: در جهت اهمیت و توجه به صنعت گردشگری باید نقش و مسئولیت خودمان را کاملا ایفا کرده و به حوزه بازاریابی در صنعت گردشگری توجه کنیم.

دبیر کل سازمان همکاریهای اقتصادی افزود: در بین کشورهای اکو تعدادی هنوز به پتانسیل های گردشگری خود دست نزدند که البته این شکاف نباید از توانایی ما بکاهد.

خورشید انور با اشاره به اینکه تجربه و پیشرفت بعضی از کشورهای اکو را در اختیار دارند، گفت: باید از این تواناییها به عنوان یک منبع قابل توجه به نفع جمعی منطقه استفاده کنیم .

وی گفت: ایجاد محیطی سودمند برای گسترش سرمایه گذاری خارجی ، افزایش تسهیلات گردشگری ، تسهیل در صدور روادید و گسترش همکاری با سازمانهای بین المللی مربوطه در جهت ایجاد یک شبکه یکپارچه خدمات گردشگری و سفر از اهداف سازمان اکو در گسترش صنعت گردشگری است.

وی با اشاره به اینکه ایران 50 هزار دلار به صندوق گردشگری کمک کرده است، گفت: دو کشور ترکیه و آذربایجان نیز در جلسه دیروز از اهدای کمکهای خودشان به صندوق خبر داده اند که باعث خوشحالی است.

دبیرکل سازمان همکاریهای اقتصادی اکو تصریح کرد: کتاب گردشگری در منطقه اکو توسط موسسه فرهنگی سازمان با صرف هزینه ای 50 هزار دلاری در مراحل نهایی برای چاپ است.

خورشید انور با اشاره به اینکه از اهداف سازمان افزایش امکانات خدمات توریستی است، افزود: ما به دنبال افزایش و گسترش حمل و نقل و مخابرات و توجه به برنامه هایی مشترک برای ساخت هتلها و اقامتگاههای تفریحی نیز هستیم .

وی گفت: در منطقه اکو پتانسیلهای بسیاری وجود دارد که نیازمند تلاشهای پیوسته و حمایت تمامی کشورهای عضو برای رسیدن به نتایج مثبت در جهت گسترش صنعت گردشگری است.