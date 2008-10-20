جهش صادراتی بدون رقابتی کردن تولید امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحمانی نیا امروز در مراسم روز ملی صادرات در سالن اجلاس سران در تهران گفت: بخش تعاون با حدود 130 هزار شرکت تعاونی و با بیش از 20 میلیون نفر عضو درسراسر کشور، به عنوان تشکلی با ظرفیتهای بسیاربالا در حال انجام فعالیت است.

دبیرکل اتاق تعاون کشور با اشاره به نقش موثر بخش تعاون در راستای دسترسی دولت به اهداف کلان اقتصادی به ویژه صادرات غیرنفتی بیان کرد: توسعه و جهش صادراتی بدون رقابتی کردن تولید میسر نخواهد شد، این در حالی است که صادرات ایران از موضوعاتی همچون افزایش مستمرهزینه های تولید، فرهنگ صادرات مازاد بر مصرف داخلی، نبود ظرفیتهای تولیدی برای صادرات، بالا بودن نرخ بهره بانکی، تورم، نبود واحدهای تولیدی به منظور صادرات دچار چالش است.

به گفته وی بین توسعه صادرات و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری رابطه مستقیم وجود دارد و اگر قرار است رشد و پیشرفت صادراتی داشته باشیم، باید فضای کسب و کارآسان شود و موانع سرمایه گذاری نیز مرتفع شود.

رحمانی نیا با بیان اینکه 50 درصد تعاونیهای فعال موجود تولیدی هستند، افزود: یکی از چالشهای فرآروی صادرات این است که مزیتهای صادراتی در محیط اقتصادی غیرشفاف، آشکار نمی شود، مزیت نسبی مقوله ای نیست که دولتها بتوانند به تنهایی آن را تشخیص دهند و یا تعیین کنند.

وی اظهارداشت: آنچه بردوش دولتها سنگینی می کند، از بین بردن موانع صادراتی برای آشکار شدن مزیت نسبی است و این مزیت در سایه چارچوب اقتصاد رقابتی بروزمی کند؛ لذا اگر صادرات و واردات تحت شرایط رقابت آزاد صورت گیرد، مزیت نسبی نیز ایجاد خواهد شد.

دبیر کل اتاق تعاون کشورعنوان کرد: پیام شفاف اصل 44 چیزی جز سپردن کارها به مردم و تغییر مدل اقتصادی از شکل دولت –مردم به حالت مردم- دولت نیست؛ لذا در کلیه زمینه ها از جمله خدمات حمل و نقل، بیمه و تولید باید شرایط رقابت که زیر ساخت تجارت موفق است، فراهم شود.

وی با بیان اینکه دولت نمی تواند بدون حضور بخش غیر دولتی، تجارت موثر داشته باشد، افزود: در سالهای گذشته دولت اقدامات گسترده ای جهت واگذاری امور درحوزه های صادرات و تجارت انجام داده است.

رحمانی نیا در پایان انتظارات ازخوشه های صادراتی در قالب 8 موضوع در بخش تعاون را حمایتهای مالی و بانکی، پرداخت وامهای کم بهره، تسهیل حضوردر کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی و اعزام هیئتهای تجاری خوشه ها، حمایتهای هدفمند جهت سرمایه گذاری، پرداخت جوایز، تضامین، یارانه ها و اعتبارات صادراتی، حمایت از سرمایه گذاری مشترک شرکتهای عضو خوشه جهت تحقق و توسعه بهره وری، آموزش بنگاههای خوشه های صادراتی در زمینه های قوانین و مقررات تجاری، گمرکی و بانکی کشورهای هدف، بسترسازی جهت شکل گیری خوشه ها در بخش تعاون و حمایت از تعاونی ها ذکر کرد.