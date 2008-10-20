تعامل مبهم اسرائیل و سانسور خبری اردن درباره خبر ترور رئیس موساد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فیلکا، حتی اگر مائیر داگان در تلاش برای ترور کشته نشده باشد، اما تلاش برای ترور و نجات وی،شکست بزرگی برای موساد و اردنی ها و موفقیت چشمگیر برای کسانی به شمار می رود که برای ترور وی تلاش کردند.



این پایگاه خبری این سؤالات را مطرح کرد که طراحان ترور چگونه از زمان عبور داگان در آن منطقه( در اردن ) مطلع شدند و چگونه واقعا فهمیدند که وی در امان است و از برنامه هایش آگاه شدند.



پایگاه خبری فیلکا انجام عملیات را تایید نمی کند،اما به خوانندگانش داده های زیر را منتقل می کند به اینکه تلاش موساد برای انجام عملیات برضد دشمنان خارجی اسرائیل برای بازیابی اقتدار امنیتی و نظامی این رژیم ( که در جنگ 33 روزه جولای 2006 در هم شکسته شد) بیهوده بوده است.



منابع صهیونیستی، اطلاعاتی را که از کشته شدن مائیر داگان بر اثر انفجاری در امان- پایتخت اردن- حکایت می کند تکذیب کردند و از هر گروه اظهارنظر درباره تایید یا رد این حمله به هنگام رفتن وی به محل اقامت عبدالله دوم شاه اردن برای انجام مذاکرات محرمانه خودداری می کنند.



این منابع، مطلع بودن خود از وقوع این انفجار را تکذیب کردند؛ هرچند تصریح کردند که عملیات مبهمی رخ داده و انفجاری در کار نبوده است.



تعامل مبهم اسرائیل با این مسئله و سانسور کامل آن از سوی اردن و تکذیب آن،نشان می دهد که حادثه بزرگی( احتمال ترور رئیس موساد) رخ داده است و پنهان کردن این خبر به نفع اسرائیل و اردن است برای اینکه اقتدار دستگاه امنیتی اردن و روحیه مائیر داگان حفظ شود.