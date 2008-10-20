اضافه شدن 100 دستگاه تاکسی ون به ناوگان شهری در همدان

عباس مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه 25 درصد جا به جایی مسافرین توسط سوارهای شخصی صورت می گیرد، اظهار داشت: شرکت اتوبوسرانی 40 تا 45 درصد این جابه جایی را بر عهده دارد.

مرادی با اشاره به اینکه شهرداری متولی صدور مجوز برای سرویس های مدارس است ،عنوان کرد: سازمان تاکسیرانی در زمینه جا به جایی دانش آموزان به تعدادی از تاکسیداران همدانی مجوز ایاب و ذهاب ارائه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: خودروهای شخصی هیچگونه مجوزی برای جا به جایی دانش آموزان ندارند و راهنمایی و رانندگی متولی رسیدگی به این گونه تخلفات است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همدان با اشاره به اینکه همه تاکسی های سرویس مدارس باید برگه معاینه فنی داشته باشند، تصریح کرد: راننده سرویس مدارس باید صلاحیت لازم را داشته وسیله نقلیه وی نیز به کپسول اطفاء حریق مجهز باشد.

مرادی در ادامه با بیان اینکه 75 درصد حمل و نقل مردم در شهر همدان توسط ناوگان حمل و نقل عمومی انجام می شود، اظهار داشت: هم اکنون 3 هزار و 560 دستگاه تاکسی در همدان وجود دارد.

مدیرعامل تاکسیرانی همدان تأکید کرد: تاکنون یک سوم تاکسی های فرسوده همدان نوسازی شده و تا 2 ماه آینده مابقی این خودروها ی فرسوده نوسازی خواهد شد.

وی با اشاره به سامان دهی مسافربرهای شخصی یادآور شد: مسافربرهای شخصی می توانند با درخواست تعویض خوردو فرسوده خود را با تاکسی های نو جا به جا کنند.

مرادی در پایان از اضافه شدن 20 دستگاه پراید به ناوگان تاکسیرانی خبر داد و اضافه کرد: تا پایان سال جاری نیز 100 دستگاه تاکسی ون به ناوگان تاکسیرانی افزوده خواهد شد.