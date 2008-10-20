آماده نبودن دولت در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل پذیرش نیست

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اعلام خبری درخصوص تنظیم لایحه ای مبنی بر توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدت یک سال از سوی رئیس جمهور، اظهارداشت: این حق دولت است که در هر موردی لایحه به مجلس بیاورد اما سئوال این است که چرا دولت در زمان ارائه و بررسی این لایحه به مجلس فکری به حال فراهم کردن زمینه های اجرایی چنین قانون مهم و گسترده ای نکرده است.

وی افزود: از سوی دیگر این حق مجلس است که به لایحه ای رای بدهد یا ندهد، این حق مجلس است که با ارزیابی و کارشناسی خود تشخیص دهد توقف این قانون به مصلحت است یا خیر.

مخبرکمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این اقدام دولت درصورتی که بحث مالیات برارزش افزوده درقالب طرح تقدیم مجلس شده بود، قابل توجیه بود اما این قانون در پی ارائه لایحه به مجلس به تصویب رسید و اینکه گفته شود دولت آمادگی ندارد و ناهماهنگی هایی وجود دارد قابل پذیرش نیست.

خباز خاطرنشان کرد: ما لایحه ای را به تصویب رساندیم که دولت به دنبال آن بود . حال که این لایحه به قانون تبدیل شده باید اجرایی شود اگر دولت این آمادگی را در خود نمی دید باید در حین بررسی لایحه نقطه نظراتش را ارائه می کرد و این آشفتگی بازار هم پیش نمی آمد.

نماینده کاشمر در پاسخ به این سئوال که پیش بینی وی از رای مجلس به لایحه به تعویق انداختن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست، گفت : بدون بحث و بررسی در این مورد نمی توان در مورد رای نمایندگان پیش بینی داشت اما در هر صورت رای مجلس به توقف اجرای این قانون به معنی زیر سئوال رفتن اقدام اولیه مجلس در رای مثبت به لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

خباز تصریح کرد: دولت باید نسبت به این قانون و اجرای آن سنجیده تر عمل می کرد و زمنیه لازم را فراهم می آورد.

محمود احمدی نژاد امروز در مراسم روز ملی صادرات در سالن اجلاس سران در تهران از تصمیم دولت تصمیم مبنی بر ارائه لایحه فوریتی تعویق یکساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

پیش از این نیز در پی اعتراض به اجرای این قانون در بازار و صنوف مختلف، رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور تعویق اجرای 2 ماهه ارجای قانون مالیات بر ارزش را صادر کرده بود.