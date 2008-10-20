فارس در بخش کشاورزی 158میلیون دلار صادرات داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، نکویی مهر ظهر امروز در نشستی خبری افزود: همچنین در همین مدت در حوزه معدن 7/16میلیون، در بخش صنعت 8/40میلیون و در حوزه فرش دستباف و صنایع دستی نیز 4/39میلیون دلار در استان فارس صادرات صورت گرفته است.

وی گفت: با توجه به این آمار، بخش کشاورزی استان فارس بیشترین آمار صادرات را به خود اختصاص داده اما در بخش صنعت باید کارهای بیشتری صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان فارس گفت: در دنیا به طور معمول بیش از 50 درصد از صادرات را بخش صنعت تشکیل می دهد که در استان فارس این موضوع محقق نشده البته باید در نظر داشت با افتتاح برخی از صنایع از جمله پتروشیمی می توان آمار صادرات صنعتی خود را به طور مناسبی افزایش داد.

نکویی مهر همچنین ضمن تشریح روند صادرات استان فارس طی شش ماهه امسال نیز اظهار داشت: در مجموع طی شش ماهه امسال از نظر ارزشی صادرات استان 15درصد و از نظری وزنی 41درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی گفت: البته با توجه به خشکسالیهای اخیر صادرات ما در بخش کشاورزی از نظر حجمی 20درصد کاهش داشته اما از نظر ارزشی با افزایش 3/4درصدی مواجه هستیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم توجه به صادرات برای توسعه همه جانبه کشور و استان فارس اظهار داشت: استراتژی توسعه صادرات را باید به عنوان یک راه رسیدن به اشتغال، ارتقای تکنولوژی و فناوری، توسعه پایدار و... در نظر داشت و بر این اساس باید زمینه های تحقق این سیاست را نیز فراهم کرد.

نکویی مهر از تولیدات صادراتی به عنوان یکی از مقدمات دست یابی به توسعه صادرات یاد کرد و افزود: در این راستا باید ما بازارهای هدف خود را شناخته و با در نظر گرفتن الگوی های مصرف و قیمتهای بازار هدف به تولید صادرات بپردازیم.

وی فراهم کردن زیرساختهای لازم صادراتی را یکی از موارد مهم توسعه امر صادرات عنوان کرد و گفت: دست یابی به راه های ترانزیتی، سردخانه های مناسب و... از جمله مواردی بوده که در راه توسعه صادرات باید مد نظر و توجه قرار گیرد.

این مسئول سازمان بازرگانی استان فارس گفت: در حوزه سردخانه، استان فارس طی مدت اخیر توسعه خوبی یافته به گونه ای که ظرفیت 35هزار تنی استان طی مدت گذشته به 80هزار تن در حال حاضر افزایش یافته و در پایان سال امیدواریم 40هزار تن نیز به مجموع این ظرفیتها اضافه شود.

نکویی مهر عنوان کرد: یکی از زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه صادرات، پایانه های صادراتی به شمار می رود که در استان فارس در حال انجام این امر با زمینی به مساحت 22هکتار و سرمایه گذاری حدود 40میلیارد ریال در حال انجام بوده و امیدواریم طی چند سال آینده به بهره برداری برسد ضمن اینکه این پروژه اکنون 25درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سیاستهای کلان اقتصادی کشور باید تسهیل کننده بحث صادرات باشد، افزود: اگرچه ساختارهای اقتصادی کشور در سالهای اخیر تغییرات خوبی داشته اما هنوز با ساختارهایی که بتوانیم جهشی را در بخش صادرات ایجاد کنیم فاصله داریم.

رئیس سازمان بازرگانی استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به روز ملی صادرات و مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه ملی فارس نیز گفت: از استان فارس پنج صادر کننده نمونه ملی وجود دارد که این نشان دهنده وجود پتانسیلهای مناسب فارس در این بخش است.

وی افزود: این صادرکنندگان طی مراسمی از سوی رئیس جمهور تقدیر می شوند و در سطح استان فارس نیز حدود 30تن از صادر کنندگان نمونه استانی طی مراسمی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.