بیماران بوشهری نیازی به مراجعه به استانهای همجوار ندارند

دکتر عبدالعلی ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه جلوگیری از انتقال بیماران به استان فارس نیازمند فرهنگ سازی است افزود : اصحاب رسانه استان ، ائمه جمعه، مدیران، آموزش و پرورش و ... باید با اطلاع رسانی، شهروندان را از وجود پزشکان متخصص و کار آزموده در استان آگاه سازند.

وی با اشاره به اینکه جذب متخصصین با تجربه و توانمند نیز از برنامه های علوم پزشکی بوشهر است، بیان داشت: ضمن جذب متخصصین با اعزام متخصصین قلب و بیهوشی استان به دوره های آموزشی سعی در ارتقاء سطح علمی متخصصین استانی داریم.

ابراهیمی با بیان اینکه با جذب فوق تخصص قلب در بخش قلب بیمارستان فاطمه زهرا، برخی از اعمال قلب بدون جراحی انجام می شود، گفت: باید با اطلاع رسانی از طریق رسانه ها، به شهروندان استان در خصوص وجود تجهیزات مدرن و برابر با تجهیزات روز دنیا اطلاع رسانی کرد.

وی با اشاره به راه اندازی پزشکی هسته ای در استان نیز ابراز داشت: با راه اندازی پزشکی هسته ای کلیه بیماری های استخوانی، غدد، داخلی و سرطان در استان شناسایی می شوند.

این مقام مسئول افزود: هم اکنون با همکاری پایگاه هوایی، بخش سرطان این بیمارستان راه اندازی و کلیه داروهای این بیماری نیز در داروخانه 22 بهمن بوشهر موجود بوده که در اختیار بیماران قرار می گیرد.

ابراهیمی با بیان اینکه وزارت بهداشت حدود 70 درصد نیروهای تخصصی را به مناطق محروم گسیل داشته است، گفت: در سال گذشته حدود 25متخصص جذب کرده ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در خصوص جذب متخصص جهت ارائه خدمات در شهرستان گناوه نیز گفت: برای نخستین بار در این شهرستان متخصص گوش، حلق و بینی استخدام کرده ایم.

ابراهیمی با بیان اینکه تا کنون به علت کمبود امکانات، بیماران شهرستان دیلم به استان خوزستان منتقل می شدند، افزود: با جذب متخصص داخلی و راه اندازی بخش های اطفال و دیالیز شاهد مداوای بیماران دیلم در این شهرستان هستیم.

وی ادامه داد: با همکاری بخش خصوصی یک روز در هفته خدمات ارتوپدی و یک روز هم خدمات سونوگرافی در این شهرستان ارایه می شود.

وی جذب پزشک متخصص سرطان را از دیگر افتخارات دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد.