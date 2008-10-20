شهرک چمن کرمانشاه به طور کامل تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه ،حمیدرضا صارمی پیش از ظهر دوشنبه در پایان عملیات تخریب شهرک چمن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه تخریب شهرک چمن که حدوداً از یک ماه پیش شروع شد با همت مجموعه مدیریت استان و توسط شهرداری کرمانشاه به شکل توافقی تخریب شد.

وی افزود: ساکنین این منطقه با پول هایی که از شهرداری گرفتند بخش عمده ای به شهرها و استانهای خود نقل مکان کردند و بخش اندکی از آنها هم در کرمانشاه و شهرهای تابعه استان سکونت گزیدند .

صارمی در خصوص دلایل تخریب این شهرک حاشیه گفت: از آنجا که موقعیت جغرافیایی چمن در حاشیه مسیر اصلی قرار داشت و صحنه بسیار زشتی برای شهر ترسیم شده بود و از طرفی مسائل خاص اجتماعی موجود در چمن و موارد دیگر باعث شده بود که تمامی مدیران استان و نیز شورای تامین نسبت به آنها دیدگاهی منفی داشته باشند.

وی افزود: به شهادت خود اهالی چمن بعضاً دیده شده بود افرادی که می خواستند سر کاری بروند به محض اینکه کارفرماها متوجه می شدند که فرد جویای کار ساکن چمن است به اوکار نمی دادند و مهم تر اینکه ساختمانهای آنجا بدون رعایت اصول فنی و مهندسی ساخته شده بود به طوری که با بروز کوچکترین حادثه ای امکان خطر جانی برای ساکنین چمن وجود داشت.

صارمی خاطر نشان کرد: در طول سه دهه گذشته همه شهرداران و استانداران قصد تخریب چمن و حذف آن را داشتند که به دلایل متفاوت موفق به انجام این مهم نمی شدند،اما به لطف خدا توانستیم با جلب رضایت کامل از ساکنان چمن، این محله را تخریب نماییم.

وی تصریح کرد: مشکلی که سالهای سال ذهن و فکر مدیران استان کرمانشاه را مشغول کرده بود و بخشی از جلسات آنها را به خود اختصاص داده بود امروز حل شده و انشاء ا.. با برنامه ریزی چمن ،به چمن واقعی تبدیل می شود.

شهردار کرمانشاه در پایان از حمایت رسانه ای رسانه های مختلف گروهی بویژه مطبوعات استان تقدیر به عمل آورد و نیز از ساکنان چمن که این پروژه را به راهی بردند که با کمترین تنش همراه بود تقدیر وتشکر کرد .