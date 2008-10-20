کارآفرینان و دانشجویان نمونه دانشگاه علمی کاربردی تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شایانفر دبیر علمی جشنواره علمی کاربردی امروز در سومین همایش علمی کاربردی در پژوهشگاه نیرو، هدف اصلی این جشنواره را معرفی و تشویق دانشجویان، کارآفرینان، مبتکران، مدرسان و مراکز برتر دانشگاه و نیز فعالان نظام علمی کابردی کشور درزمینه انجام فعالیتهای مرتبط با فناوری، پژوهشی، آموزشی، ارزش بخشیدن به دستاوردهای علمی، فنی و فرهنگی، به روز اطلاعات شبکه علمی کاربردی کشور از طریق شرکت همه جانبه در این جشنواره، نمایش و تبادل ایده ها، تفکرات و محصولات کارآفرینانه نظام علمی کاربردی کشور، هدایت استعدادها و خلاقیتها در جهت رفع نیازهای صنعت، بازار کار و فرهنگ جامعه دانست.

وی با اشاره به اهداف انتخاب دانشجوی نمونه در این جشنواره گفت: ارتقای سطح تحصیلی دانشجویان، شناسایی نخبگان و برترین های آنان، معرفی نظام علمی کاربردی از طریق انتخاب دانشجویان برتر در مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه کشوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سالم سازی فضای مراکز آموزشی و موسسات علمی کاربردی، ایجاد روحیه رقابت سالم در دانشجویان و رشد کیفی آنان از مهمترین اهداف انتخاب دانشجویان نمونه علمی کاربردی است.

دبیر علمی جشنواره علمی کاربردی اظهار داشت: ترویج و توسعه فرهنگ کار آفرینی، تغییر تفکر استخدام شوندگی به استخدام کنندگی، حرکت به سمت دانشگاه کار آفرین، حرکت به سمت تولید اشتغال پایدار و شغل محور بودن، ارتقای بهره وری و دانش فنی دانشجویان، خلاقیت و نوآوری در نظام علمی کاربردی، برای انتخاب کارآفرینان برتر نظام علمی کاربردی در این جشنواره در نظر گرفته شده است.

وی هدف از انتخاب مدرس نمونه در این جشنواره را تأکید بر اهمیت جایگاه مدرسان در نظام علمی کاربردی و ارج نهادن به خدمات بی شائبه آنان، شناساندن و قدردانی کردن از مدرسان برتر نظام علمی کاربردی، ایجاد انگیزه، علاقه و تعهد کاری در مدرسان، ایجاد رقابت سالم جهت پیشبرد امور تعلیم و تربیت در راستای ارتقای سطح علمی و آموزشی مراکز علمی کاربردی، ارتقای سطح علمی مدرسان و متعاقب آن دانشجویان، سوق دادن مدرسان به پژوهشهای علمی کاربردی عنوان کرد.

شایانفر با بیان اینکه مرکز آموزش علمی و کاربردی نمونه مرکزی است که در عوامل دروندادی، فرآیندهای بروندادی و پیامدی از کیفیت مطلوب تری برخوردار باشد گفت: اهداف اصلی از انتخاب و معرفی مرکز ارتقای کیفیت آموزشی نظام علمی کاربردی در موسسات و مراکز، آشکار کردن جنبه های مختلف عوامل تشکیل دهنده و شناساندن وضعیت این مراکز به جامعه دانشگاهی و مقامات دست اندر کار، اشاعه فرهنگ ارزیابی و ضرورت توجه به کیفیت در نظام آموزشی علمی کاربردی، ایجاد مزیت جو رقابتی سالم در میان مراکز هم سنخ نظام علمی کاربردی ،تشویق مراکز به ارتقا و تضمین کیفیت به شمار می آید.

وی با اشاره به نحوه انتخاب برگزیدگان جشنواره گفت: تعداد 683 پرونده (در مقایسه با 97 کاربرگ در سال 1386 یعنی 600 درصد رشد) به دبیرخانه جشنواره در سازمان مرکزی دانشگاه ارسال شد. از این میان 13 نفر پس از بررسی در جلسات متعدد گروه های علمی - تخصصی در بخشهای صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و هنر معرفی و مورد تایید شورای هماهنگی جشنواره قرار گرفتند.

دبیر علمی جشنواره علمی کاربردی اظهار داشت: در بخش انتخاب مدرس نمونه، تعداد 182 کاربرگ (در مقایسه با 110 کاربرگ در سال 1386 یعنی 65 درصد رشد) مدرس نمونه شناسایی و بعد از بررسی های اولیه تعداد 139 کاربرگ به کمیسیونهای تخصصی هیئت ممیزه و نهایتا تایید وتصویب شورای هماهنگی جشنواره تعداد 4 نفر به عنوان مدرس نمونه و 3 نفر به عنوان مدیران تلاش گر نظام علمی کاربردی انتخاب شدند.

وی درباره نحوه انتخاب کارآفرین نمونه گفت: 165 نفر (در مقایسه با 137 نفر در سال 1386 یعنی 21 درصد رشد) در این بخش شرکت کرده و پس از بررسی و کارشناسی اولیه کاربرگها و برگزاری جلسات متعدد در کمیته های علمی تخصصی انتخاب کارآفرین نمونه و در نهایت شورای هماهنگی جشنواره تعداد 6 نفر به عنوان کارآفرین برتر و یک نفر به عنوان کارآفرین قابل تقدیر انتخاب شده اند.

شایانفر افزود: در بخش مرکز نمونه نیز 30 مرکز در تهران و 63 مرکز در سایر استانها در این جشنواره شرکت کردند که پس از ارزیابی های به عمل آمده تعداد 5 مرکز به عنوان مرکز نمونه توسط این شورا مورد تایید و انتخاب قرار گرفتند.