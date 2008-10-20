14هزار مجله در پایگاه مجلات تخصصی نور قابل دریافت است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین بهرامی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به راه‌اندازی پایگاه تخصصی مجلات گفت:‌ این پایگاه به آدرس اینترنتی WWW.NOORMAG.COM دایر شده است و تاکنون 14هزار مجله بر روی آن قرار گرفته است.



وی تصریح کرد: این پایگاه فعالیت خود را از سال 83 آغاز و عملا از سال 84 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.



حجت الاسلام بهرامی با بیان اینکه تمامی مجلات تخصصی در 15حوزه دینی، ادبی، هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و.... در این پایگاه موجود است اظهارداشت: تاکنون بیش از یک میلیون و 600هزار صفحه بر روی سایت قرار گرفته است.



معاون شبکه اطلاع‌ رسانی نور با اشاره به تعداد مجلات گفت:‌ در ابتدا مجلات اسلامی داخل کشور بر روی پایگاه وارد شد و در فازهای بعدی نیز مجلات اسلامی و دینی دیگر کشورهای نیز بر روی سایت قرار گرفت.



وی افزود:‌ در این پایگاه همچنین مجلات کهن و قدیمی نیز وجود دارد که به صورت فایل متنی و تصویری موجود است.