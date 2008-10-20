تاثیر خط لوله صلح بر افزایش اعتماد منطقه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کریستین ساینس مانیتور نوشت: تاکنون ملاحظات ژئوپلیتیکی به همراه دیگر عوامل مانع از تبدیل پروژه خط لوله صلح به یک واقعیت شده است.

نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: آمریکا که درماه جاری میلادی یک قرارداد هسته ای را با هند امضا کرد، مخالف این پروژه است. طرفداران آن بر این باورند که این پروژه می تواند از طریق تقویت روابط در این منطقه پرتنش، امنیت را بهبود بخشد و حتی با نام " خط لوله صلح" از آن تعبیر می شود.

"طارق فاطمی" سفیر پیشین پاکستان در آمریکا که هم اکنون مشاور یک شرکت استخراج انرژی در پاکستان است، گفت: "واشنگتن نگفته است که کاملا مخالف این خط لوله است. "

وی افزود:" اکنون که هند قرارداد هسته ای را با آمریکا امضا کرده، تمایل بیشتری برای حمایت از سیاست آمریکا در منطقه خواهد داشت که ممکن است به معنای عقب کشیدن از چنین قراردادهایی با ایران باشد."

اما نویسنده ساینس مانیتوراذعان کرده است که با وجود این قرارداد هسته ای، اما هند از گفتگوها درباره این پروژه خارج نشده است. ایران و پاکستان نیز همچنان از آن حمایت می کنند. دو روز پس از نهایی شدن قرارداد هسته ای هند و آمریکا، "منوچهر متکی" وزیر امور خارجه ایران با همتای پاکستانی خود در اسلام آباد دیدار و تاکید کرد که دو کشور کار در زمینه این خط لوله را به شکل دوجانبه آغاز خواهند کرد.

متکی خاطرنشان کرد:" هند ممکن است هر زمان که آمادگی داشته باشد، به این پروژه بپیوندد."

"عصمت صبیر" سردبیر مجله تجاری انرژی آپدیت در کراچی هم گفت که این یک موقعیت برنده - برنده برای هر یک از طرفین است. این سه کشور بزرگ آسیایی می توانند به راحتی به یکدیگر مرتبط و وابسته شوند و این امر اعتماد را در منطقه ای که روابط همسایگی اغلب خصمانه بوده، تشویق خواهد کرد.

در ادامه این مطلب آمده است: طی چند ماه گذشته، سطح روابط تجاری ایران و پاکستان رو به افزایش بوده است. طی ماههای اخیر توافقنامه های متعدد این دو کشور را به یکدیگر نزدیک تر کرده، چرا که دو طرف قول تبدیل منطقه بلوچستان به یک قطب فعال حمل و نقل، تجارت و انرژی را می دهند.

نویسنده افزوده است: در تابستان سال جاری دو طرف چهار توافقنامه را امضا کردند." شاه محمود قریشی" وزیر امور خارجه پاکستان نیز هفته گذشته اعلام کرد که پاکستان هزار مگاوات برق را از مرز ایران وارد خواهد کرد .

ساینس مانیتور به سفر چند ماه پیش " محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران به اسلام آباد و دهلی نو برای نهایی کردن این قرارداد نیز اشاره و تصریح کرده است: اختلافات بین سه کشور بر سر بهای گاز و موضوعات مربوط به انتقال آن مانعی بر سر این مذاکرات بوده است.

"عباس بیلگرامی" که در یک شرکت نفت و گاز محلی کار می کند، گفت هند که 70 درصد از انرژی مورد نیاز خود را وارد می کند، با وجود قرارداد هسته ای خود با آمریکا به این قرارداد هسته ای، خط لوله صلح و بیشتر نیاز دارد. در نتیجه ممکن است که هند خود را در موقعیت نزدیکی هر بیشتر با آمریکا، پاکستان و ایران ببیند.