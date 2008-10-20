شاخصهای فرهنگی فارس حد مطلوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام محسن اسماعیل پور ظهر امروز در نشستی خبری افزود: همه مسئولان در استان و جامعه باید بدانند که کم توجهی و بی توجهی به بخش فرهنگ کارها را در نهایت به شکست منتهی می کند از این رو چه کسانیکه در حوزه فرهنگ متولی هستند و چه آن مجموعه هایی که به ظاهر ارتباطی با این بخش ندارند نباید خود را مبرا از حوزه فرهنگ به ویژه فرهنگ دینی بدانند.

وی با اشاره به این نکته که تصور می کنم آن اهتمام مناسب لازم در حوزه فرهنگ دینی در استان فارس وجود ندارد، افزود: در این حوزه نسبت به میزان اعتبارات این بخش گله داریم و به طور جدی خواستار توجه مناسب به حوزه فرهنگ هستیم.

مدیر سازمان ملی جوانان استان فارس متذکر شد: اگر خواستار جامعه ای سالم هستیم باید به حوزه فرهنگ و فرهنگسازی توجه ویژه داشته باشیم و اگر چنین شد دیگر نیاز نداریم اعتبارات و مبالغ کلانی را صرف مقابله کنیم.

حجت الاسلام اسماعیل پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگی،ادبی و هنری ماه اردیبهشت در استان فارس عنوان کرد: این جشنواره که به سفر مقام معظم رهبری به استان فارس در ماه اردیبهشت امسال اختصاص داشت در سه بخش فرهنگی و رسانه ای با مسئولیت اداره ارشاد، ادبی با مسئولیت سازمان ملی جوانان و بخش هنری با مسئولیت حوزه هنری قبل از آغاز سفر، حین سفر و بعد از سفر مقام معظم رهبری به استان فارس فراخوان شد.

وی گفت: پس از فراخوانهای انجام شده در بخش فرهنگ و رسانه 97 اثر، در بخش ادبی 603اثر و در بخش هنری نیز 212 اثر به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره ارشاد فارس ارسال شد که پس از بررسی آثار توسط تیم داوری و کارشناسانه خبره هر حوزه آثار برتر هر بخش فردا در باغ مهرجوان شیراز طی مراسم اختتامیه جشنواره معرفی می شوند.

مدیر سازمان ملی جوانان استان فارس با بیان اینکه در حاشیه مراسم فردا، نمایشگاهی از آثار جشنواره در حوزه عکس خبری و مجموع آثار هنری برپا می شود، افزود: یکی از دلایل تاخیر طولانی در برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره تغییراتی بود که در سطح مدیریت سازمان اوقاف استان صورت گرفته و عدم عمل به تعهدات خود پس از انجام این تغییرات بود که مراسم اختتامیه را دچار تاخیر کرد.