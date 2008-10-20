فضاهای آموزشی گلبهار با میزان ساخت و ساز همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در چناران علی‌اکبر رستگار پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح دو مدرسه خیرساز روستاهای نوبهار و شلنگرد چناران گفت: رشد ساخت و ساز مسکن برای استقرار جمعیت در گلبهار به رغم کمبود فضاهای آموزشی نیاز شدید این شهرستان را برای ساخت نمازخانه، کانون فرهنگی، تربیتی و مدرسه قرآن دو برابر کرده است.

وی اظهار کرد: این دو واحد آموزشی با مشارکت 70 درصدی خیر نیکوکار، حاج محمود خیامی هر کدام با سه کلاس درس و صرف یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار احداث شده است.

رستگار عنوان کرد: در سال تحصیلی جدید بالغ بر 24 میلیارد ریال جهت ساخت 9 واحد آموزشی در قالب 57 کلاس درس هزینه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته با صرف 13 میلیارد ریال، 10 مدرسه با 39 کلاس درس احداث یا بازسازی شده است.