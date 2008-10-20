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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۰

فضاهای آموزشی گلبهار با میزان ساخت و ساز همخوانی ندارد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر اداره آموزش و پرورش گلبهار گفت: فضاهای آموزشی گلبهار با میزان ساخت و ساز همخوانی ندارد همچنین این بخش نیازمند ساخت یک دارالقرآن دانش‌آموزی است.

به گزارش خبرنگار مهر در چناران علی‌اکبر رستگار پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح دو مدرسه خیرساز روستاهای نوبهار و شلنگرد چناران گفت: رشد ساخت و ساز مسکن برای استقرار جمعیت در گلبهار به رغم کمبود فضاهای آموزشی نیاز شدید این شهرستان را برای ساخت نمازخانه، کانون فرهنگی، تربیتی و مدرسه قرآن دو برابر کرده است.

وی اظهار کرد: این دو واحد آموزشی با مشارکت 70 درصدی خیر نیکوکار، حاج محمود خیامی هر کدام با سه کلاس درس و صرف یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار احداث شده است.

رستگار عنوان کرد: در سال تحصیلی جدید بالغ بر 24 میلیارد ریال جهت ساخت 9 واحد آموزشی در قالب 57 کلاس درس هزینه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته با صرف 13 میلیارد ریال، 10 مدرسه با 39 کلاس درس احداث یا بازسازی شده است.

کد مطلب 768634

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