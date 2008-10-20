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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۲

جیمز نیوتن هوارد بهترین آهنگساز سال شد

جیمز نیوتن هوارد بهترین آهنگساز سال شد

آهنگساز نامزد اسکار در هشتمین دوره جوایز جهانی موسیقی متن WGA برای فیلم‌های "جنگ چارلی ویلسن"، مایکل کلیتن" و "من افسانه هستم" بهترین آهنگساز سال معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد مراسم اعطای جوایز جهانی موسیقی متن 2008 شنبه شب در حاشیه جشنواره خنت بلژیک برگزار و در آن هوارد نیوتن 57 ساله به عنوان بهترین آهنگساز معرفی شد.

او برای فیلم‌های "شاهزاده امواج"، "فراری"، "جونیر"، "یک روز خوب"، "عروسی بهترین دوستم"، "دهکده" و "مایکل کلیتن" در مجموع هفت بار نامزد اسکار بوده است. "تاوان" ساخته داریو ماریانلی نیز جایزه بهترین موسیقی متن را دریافت کرد. ماریانلی پارسال برای این فیلم برنده اسکار بهترین موسیقی شد.

ترانه "روی زمین" ساخته تامس نیومن و پیتر گابریل از فیلم انیمیشن "وال - ای" به عنوان بهترین ترانه سال برگزیده شد و مارک استرایتنفلد برای موسیقی فیلم "گانگستر آمریکایی" به کارگردانی ریدلی اسکات جایزه کشف سال را برد.

آنجلو بادالامنتی همکار قدیمی دیوید لینچ نیز جایزه یک عمر دستاورد هشتمین دوره جوایز جهانی موسیقی متن را دریافت کرد. او آهنگساز فیلم‌هایی مانند "مخمل آبی"، "وحشی در قلب"، "بزرگراه گمشده"، "داستان استریت" و "جاده مالهالند" است.

مراسم اعطای جوایز جهانی موسیقی متن در حاشیه سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم خنت در بلژیک برگزار شد. "بازار" به کارگردانی بن هاپکینز جایزه بهترین فیلم این جشنواره را دریافت کرد.

کد مطلب 768635

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