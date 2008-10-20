طرح رژیم صهیونیستی برای پوشاندن تجاوز مداوم به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، این طرح برای اولین بار دو هفته قبل و در زمان برگزاری جلسه استراتژیک بررسی آینده روند صلح خاورمیانه که به عنوان بخشی از اقدامات این وزارتخانه برای ارزیابی تحولات منطقه ای است ارائه شده بود.

به نوشته هاآرتص، این طرح برای اولین بار توسط "آهارون آبرامویچ" مدیر کل وزارت امور خارجه مطرح و سپس از سوی "زیپی لیونی" وزیر امور خارجه و رئیس جدید حزب کادیمای رژیم صهیونیتی مورد تائید قرار گرفت.

در بررسی این طرح مشاوران نزدیک لیونی و فرماندهان ارتش نیز حضور داشتند و به گفته نزدیکان لیونی در صورت موفقیت وی در تشکیل کابینه این طرح به صورت یک پرونده رسمی دنبال خواهد شد.

در همین رابطه "عران اتزیون" رئیس برنامه های سیاسی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی گفت : توافق برای صلح کامل با لبنان فقط در صورت دستیابی به چینین توافقی با سوریه ممکن می شود و در حال حاضر اسرائیل می تواند در زمینه توافق دیگری با لبنان کار کند زیرا نتیجه نهایی در مورد طرح اول می تواند یک پیمان عدم تجاوز بلند مدت باشد.

به نوشته این روزنامه، توافقنامه ذکر شده به امضای کابینه های لبنان و اسرائیل خواهد رسید و تکیه اصلی آن بر روی حل مشکلات مرزی میان آنها خواهد. این توافقنامه شامل حل مشکلات موجود درباره مزارع "شبعا" و روستای "غجر" و همچینین برخی دیگر از تنشهای مرزی میان لبنان و اسرائیل است.

این توافقنامه همچینین شامل بندی برای هماهنگی میان ارتش لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی و همچنین نیروهای یونیفل مستقر در مرز لبنان و سرزمینهای اشغالی است.

بر همین اساس، این طرح هنوز در دست بررسی است و تا زمانی که تکلیف کابینه جدید رژیم صهیونیستی روشن نشود، نمی شود به اجرای آن امید داشت.

هاآرتص می نویسد : ممکن است اسرائیل از حزب الله بخواهد سلاح های خود را کاهش داده و به افزایش قدرت ارتش لبنان در این کشور کمک کند .