سه فیلم کوتاه ایرانی نامزد جوایز "گراند‌ ‌آف"

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز نمایش فیلم کوتاه حوزه هنری اعلام کرد "فرشته‌ها ..." ساخته بابک امینی، "سایه‌های ..." ساخته شهریار پورسیدیان و "مونث، ..." ساخته صدف فروغی (محصول مشترک ایران و آفریقای جنوبی) هستند.

آثار پذیرفته شده از ژانرهای انیمیشن، فیلم سیاه، کمدی، مستند، درام، تجربی، وحشت، مستقل، علمی تخیلی، کوتاه، صامت و زنان در این رویداد بین‌المللی انتخاب و بررسی شده‌اند. مراسم اهدای جوایز 9 و 10 آذرماه (20 و 30 نوامبر 2008) برگزار می‌شود.

این جایزه یازدهم نوامبر 2006 در ورشو کشور لهستان بنیاد نهاده شده و امسال ایران و عراق نیز با ارائه فیلم‌هایی جزو 17 کشور شرکت‌کننده در این مراسم قرار گرفته‌اند.