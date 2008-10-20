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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۴۸

راهیابی نمایش "ما چهار نفر بودیم" از خرمشهر به جشنواره تئاتر رضوی

اهواز - خبرگزاری مهر: نمایش "ما چهار نفر بودیم"از شهرستان خرمشهر، به عنوان تنها نماینده جنوب کشور واستان خوزستان به ششمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز ، این نمایش از میان 50 اثر راه یافته به مرحله بازبینی به ششمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی که از دهم تا 17 آبان در استان خراسان شمالی و در شهرستان بجنورد برگزار می شود، پذیرفته شد.

این نمایش شخصی به نام قاسم را به تصویر می کشد که در روزهای آغازین جنگ تحمیلی در خرمشهر بر اثر یک اتفاق همسرش را گم می کند و همه اطرافیان او را مقصر می دانند و او به امام رضا(ع) متوسل می شود.

احمد مسافری و فرهاد یزدانی فر به عنوان بازیگران و زینت ورزنده پور دستیار کارگردان، مهدی اولیازاده نورپرداز، ابتسام کروشاوی منشی صحنه و رضا نصار امور فنی، عوامل دست اندرکار این نمایش هستند.

کد مطلب 768662

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