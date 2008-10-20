دعوت از 20 قایقران برتر به اردوی تیم ملی/ برگزاری مسابقات کاناپلو در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال آغاز لیگ های دسته برتر و یک کاناپولو بانوان باشگاههای کشور این روزها دختران قایقران کشورمان خود را برای حضور موفق در ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در کرمانشاه آماده می کنند. این مسابقات تنها برای کسب عناوین قهرمانی برای باشگاههای مهم نیست بلکه به دلیل حضور سرمربی تیم ملی و انتخاب نفرات برتر برای حضور در اردوهای آینده تیم اهمیت بسیاری برای ورزشکاران دارد.

مهران قزلباش سرمربی تیم ملی کاناپولوی بانوان کشورمان قصد دارد با حضور بر سرمسابقات قهرمان کشور در کرمانشاه با زیر نظر گرفتن قایقرانان 20 ورزشکار برتر را انتخاب و به اردوی تیم ملی دعوت کند. این دوره از رقابتهای قهرمانی کاناپولوی کشور از چهارشنبه اول آبان ماه در استان کرمانشاه آغاز و تا سوم آبان ماه پیگیری می شود.

تا این زمان تیم های اصفهان مدافع عنوان قهرمانی، گیلان دارنده مدال نقره دوره قبل مسابقات کشوری، تهران تیم سوم دوره قبل بازیها ، کرج، کرمانشاه، قزوین، اراک، فارس و زنجان برای حضور در این دوره از رقابتها اعلام آمادگی کرده اند.

پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور کاناپولوی بانوان سال گذشته با حضور 15 تیم در کرج برگزار شد که طی آن تیم های اصفهان، بندرانزلی و تهران به ترتیب اول تا سوم شدند.