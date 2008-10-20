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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۷

بلیت "آواز گنجشک‌ها" برای دانشجویان نیم‌بها است

بلیت "آواز گنجشک‌ها" برای دانشجویان نیم‌بها است

غلامرضا فرجی مسئول پخش فیلم سینمایی "آواز گنجشک‌ها" از فروش بلیت نیم‌بهای فیلم برای دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی در همه ایام هفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تازه مجید مجیدی که نماینده سینمای ایران در هشتاد و یکمین دوره مراسم اسکار است، روی پرده سینماهای تهران رفته و تا امروز پس از 17 روز نمایش در 14 سینما 106 میلیون تومان فروخته است.

روابط عمومی معاونت سینمایی حوزه هنری اعلام کرد محمود کاظمی معاون سینمایی حوزه هنری استان فارس نیز از برگزاری نشست نقد و بررسی این فیلم خبر داد. این نشست یکشنبه پنجم آبان‌ماه ساعت 17 با حضور فیلمنامه‌نویس، کارگردان و رضا درستکار منتقد سینما در سینما سعدی شیراز برگزار می‌شود.

این برنامه به کوشش حوزه هنری استان فارس برگزار می‌شود. علاقمندان برای حضور در این نشست می‌توانند به سینما سعدی شیراز واقع در خیابان لطفعلی‌خان زند، نرسیده به چهارراه خیرات، جنب بانک ملی، حوزه هنری استان فارس مراجعه کنند.

کد مطلب 768680

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