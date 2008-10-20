نحوه پرداخت سود سهام عدالت روستاییان مازندرانی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهشتی بعد از ظهر دوشنبه در نشست بخشداران و دهیاران استان در ساری گفت: سود سهام عدالت روستاییان مازندران از طریق مهر کارت های این بانک به آنها پرداخت می شود و به این روش دیگر نیازی به مراجعه این افراد به محل شعب بانک نیست .

وی افزود:برای روستاییان مازندران تا کنون ۱۳۱ هزار مهر کارت بانک کشاورزی که مبلغ سود در آن شارژ شده ، صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه مبلغ واریز شده از سوی شرکت تعاونی سهام عدالت برای هر روستایی در کارت ۸۰۰ هزار ریال است تصریح نمود: با هماهنگی های صورت گرفته ،‌دهیاران هر روستا، کارت های صادره را به صاحبان آن در محل سکون خود خواهند رساند.

سرپرست امور شعب بانک کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه ۶۷ شعبه این بانک در استان از طریق اینترنت با یکدیگر متصل بوده و می توانند به مراجعان سرویس دهی نمایند افزود: صاحبان مهر کارت های این بانک که سود سهام دریافت نموده اند می توانند از تمامی عابر بانک های عضو شتاب مبالغ سود سهام عدالت خود را در تمامی ساعات شبانه روز دریافت کنند.

وی گفت: بر اساس مصوبه مجلس ، کشاورزانی که بر اثر سرمازدگی و خشکسالی آسیب دیده اند و قرار داد خود را از اول بهمن ماه 86 به بعد تنظیم نموده اند می توانند نسبت به تمدید تسهیلات خود با تایید ستاد حوادث شهرستان خود اقدام کنند.

بهشتی افزود: بر اساس مصوبه سود کارمزد این تسهیلات از طریق دولت پرداخت می شود.