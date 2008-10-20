430 واحد دامی از جنگلهای فومن خارج شدند

حسن محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در فومن افزود:این اقدام در راستای اجرای طرح ساماندهی خروج دام از جنگل ها انجام شده است.

وی، همچنین با اعلام اینکه 22 هزار اصله از درختان باغی فومن نشانه گذاری شده است، گفت: دراین مدت بیش از 7/5 هکتار از عرصه های شهرستان براساس احکام قضایی خلع ید و رفع تصرف شده اند.

محرابی در ادامه به پارک جنگلی قلعه رودخان اشاره کرد و یادآورشد: به منظوررفاه حال گردشگران و بازدید کنندگان از پارک جنگلی قلعه رودخانه از آغاز سال جاری تاکنون کلیه مکانهای درنظر گرفته شده برای نصب چادر و دیگر امکانات رفاهی آماده بهره برداری است.