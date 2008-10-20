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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۲

430 واحد دامی از جنگلهای فومن خارج شدند

430 واحد دامی از جنگلهای فومن خارج شدند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی فومن گفت: در شش ماهه نخست سال جاری افزون بر 430 واحد دامی با هزینه ای بالغ بر 45 میلیون تومان از جنگل های گیلان خارج شدند.

حسن محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در فومن افزود:این اقدام در راستای اجرای طرح ساماندهی خروج دام از جنگل ها انجام شده است.

وی، همچنین با اعلام اینکه 22 هزار اصله از درختان باغی فومن نشانه گذاری شده است، گفت: دراین مدت بیش از 7/5 هکتار از عرصه های شهرستان براساس احکام قضایی خلع ید و رفع تصرف شده اند.

محرابی در ادامه به پارک جنگلی قلعه رودخان اشاره کرد و یادآورشد: به منظوررفاه حال گردشگران و بازدید کنندگان از پارک جنگلی قلعه رودخانه از آغاز سال جاری تاکنون کلیه مکانهای درنظر گرفته شده برای نصب چادر و دیگر امکانات رفاهی آماده بهره برداری است.

کد مطلب 768686

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