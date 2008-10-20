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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۱

عباسپور به مهر خبر داد:

دلایل رد گزارش کمیته تحقیق و تفخص از آموزش عالی در مورد دانشگاه آزاد

دلایل رد گزارش کمیته تحقیق و تفخص از آموزش عالی در مورد دانشگاه آزاد

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: تحقیق و تفحص مجلس از کل نظام آموزش عالی بود که دانشگاه آزاد اسلامی را نیز در بر می گرفت و با توجه به مشکلاتی که گزارش تحقیق و تفحص داشت، مورد تأیید مجلس قرار نگرفت.

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نامه برخی تشکلهای دانشجویی در خصوص ارائه گزارش از تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با توجه به اینکه گزارش ارائه شده به کمیسیون آموزش و تحقیقات توسط کمیته تحقیق و تفحص با ایرادات و اشکالات بسیاری مواجه بود و از سوی دیگر با تأخیر به کمیسیون ارائه شد فرصت بررسی بر روی آن وجود نداشت.  

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: از این رو گزارش قابل بررسی توسط کمیسیون نبود و نمی توانست مورد تأیید قرار گیرد در نتیجه در کمیسیون رأی نیاورد.

عباسپور اظهار داشت: همچنین در گزارش عنوان شده بود که اسناد و مدارک مطالب مندرج در گزارش تحقیق و تفحص موجود است اما برخی اطلاعات نادرست و بدون مدارک عنوان شده بود. 

وی اضافه کرد: در مورد دانشگاه آزاد در گزارش عنوان شده بود با توجه به اینکه در سال 84 مجلس 60 میلیارد تومان اعتبار برای وام شهریه به صندوق رفاه اختصاص داده است و از این مبلغ 35 میلیارد تومان به دانشگاه آزاد مربوط می شده، آنچه توسط دانشگاه آزاد به این امر اختصاص یافته در صورت در نظر گرفتن سالهای 84 و 85، تنها 11 میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: لذا در گزارش تحقیق و تفحص نبود 23 میلیارد تومان باقیمانده به عنوان ابهامی در عملکرد صندوق دانشگاه آزاد ذکر شده بود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این در حالی است که در سال 84 قرار بود 35 میلیارد تومان از طریق 4 بانک در اختیار دانشگاه آزاد قرار داده شود که بانکها از این کار امتناع کردند و اصلا اعتباری به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اختصاص نیافت و مبلغی که دانشگاه آزاد توانسته بود به وام شهریه اختصاص دهد، از درآمدهای خودش بوده بدین ترتیب این بخش از گزارش غلط بوده است.

کد مطلب 768689

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