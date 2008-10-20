70 درصد صادرات دام کشور از استان کرمانشاه صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، اصغر میرزایی پیش از ظهر دوشنبه به مناسبت روز ملی صادرات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون بیش از 50 درصد کل صادرات به کشورعراق از مرزهای استان کرمانشاه انجام می گیرد و با توجه به این میزان صادرات این استان نقش تعیین کننده ای در تجارت با کشور عراق دارد.

وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری میزان صادرات به کشور عراق از استان کرمانشاه به یک میلیارد دلار برسد که با توجه به رسیدن به رقم 556میلیون دلار صادرات در شش ماهه اول سال جاری قطعاً پیش بینی انجام شده محقق خواهد شد.

میرزایی میزان کل صادرات ایران به عراق در شش ماهه اول سال جاری را 961میلیون دلار اعلام و تصریح کرد: میزان صادرات از مرزهای استان کرمانشاه به کشور عراق نسبت به مدت مشابه سال گذشته 57 درصد رشد نشان می دهد،که این نشان توانمندی خوب تجار وصنعتگران کشورمان ونیز اعتماد طرف عراقی به تجارت با ایران است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به استقبال گسترده تجار و پیله وران استان جهت انجام کار تجاری با بازرگانان و تجار عراقی گفت: در حال حاضر در استان کرمانشاه یک هزارو 800نفرپیله ور وجود دارد وعلاوه براین بیش از یک هزار نفر نیز در این استان دارای کارت بازرگانی هستند.

وی افزود: علاوه بر این تعداد پیله ور وتجار رسمی حدود 44 هزار خانوار مرزنشین در استان کرمانشاه وجود دارد که مشمول قانون انجام مبادلات مرزی هستند.

میرزایی میزان واردات کالا به استان کرمانشاه در شش ماهه نخست سال جاری را 111 میلیون دلار اعلام واظهار داشت: در این مدت 741میلیون دلار نیزثبت سفارش کالا در سازمان بازرگانی استان انجام گرفته که بخشی از آن مربوط به استان کرمانشاه ومابقی مربوط به سایر استان های کشور است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: به دلیل تلاش و زحمات قابل توجه تجار و بازرگانان استان کرمانشاه هم اکنون این استان در بحث صادرات در جایگاه ویژه ای در کشور قرار دارد و بعنوان یکی از قطب های صادرات کشور شناخته می شود.