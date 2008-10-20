شمار مبتلایان به مالاریا در ایران به 10هزار نفر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد مهدی گویا ظهر امروز در حاشیه نشست بین مرزی مالاریا در شیراز در جمع خبرنگاران افزود: در سطح کشور مقارن سال 85 حدود 18هزار نفر مورد مبتلا به بیماری مالاریا داشتیم که این آمار در سال گذشته به 15هزار نفر رسید.

وی تصریح کرد: کاهش سه هزار نفری جمعیت مبتلا به مالاریا در ایران در شرایطی صورت گفت که کشور از لحاظ جغرافیایی با مسائل بزرگی نظیر طوفان گونو، سیلها و مسائلی از این قبیل رو به رو بود که برای ما این کاهش آمار موفقیت مناسبی قلمداد می شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت همچنین اظهار دشت: عمده مبتلایان ما به بیماری مالاریا در نواحی جنوب شرق کشور مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان بوده و امیدواریم با این نشست و حمایت های سازمان بهداشت جهانی به موفقیهای مناسبی در حوزه مبارزه با بیماری مالاریا دست یابیم.

گویا در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری نشست بین مرزی مالاریا در شیراز گفت: در این نشست هر سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان معتقدند که پیشگیری و کنترل بیماری مالاریا نیاز به هماهنگی بین سه کشور دارد.

وی با بیان اینکه یکی از زمینه های این هماهنگی بعد تبادل اطلاعات است، افزود: وقتیکه بتوانیم اطلاعات خودمان را پیرامون تشخیص بیماری مالاریا و کنترل آن بین یکدیگر منتقل کنیم در راه کنترل این بیماری در منطقه موثر خواهیم بود.