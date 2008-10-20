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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۱

ترکی داور دیدار استقلال /

اسامی داوران دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر اعلام شد

اسامی داوران دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر اعلام شد

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داورانی که در هفته یازدهم قضاوت می کنند اعلام شد که بر این اساس دیدار پاس همدان - استقلال تهران را محسن ترکی داوری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر این یدالله جهانبازی دیدار حساس هفته بین دو تیم پرسپولیس و برق شیراز که روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی برگزار می شود را قضاوت خواهد کرد.

برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
سه شنبه - 30/7/87
* راه آهن شهرری - صباقم، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: منصور نوری، کمک‌ها: محمدحسین معتمدی و حسین سنجری، داور چهارم: فرهاد رستمی

* پیام خراسان - ابومسلم مشهد، ساعت 15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: اسماعیل صفیری و محمد رضا ابوالفظلی، داور چهارم: حسین نیکو زاده

* پاس همدان - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
داور: محسن ترکی، کمک‌ها: محسن فریمانی و مسعود فرح‌نیا، داور چهارم: ایرج ساعدی

* مقاومت سپاسی شیراز- ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: مرتضی کریمی و حمید نظری، داور چهارم: مرداس جابری

* استقلال اهواز- ملوان انزلی، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی اهواز
داور: رحیم مهرپیشه، کمک‌ها: محمد رضا اسحاقیان وعبدالرسول استادزاده، داور چهارم: روح الله ارشادی

چهارشنبه -1/8/87
* داماش ایرانیان - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه عضدی رشت
داور: رحیم رحیمی مقدم، کمک‌ها: حسین نجاتی ومحمد باقر مجد قراملکی، داور چهارم: مختار مهدوی

* مس کرمان - سایپا تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: نوید مظفری زاده، کمک‌ها: علی موغلی و مهدی عالیقدر، داور چهارم: عبدالحسین ایازی

* فولاد مبارکه سپاهان - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
داور: خداداد افشاریان، کمک‌ها: صفدر احمدی و غلام آموزگار، داور چهارم: عباس نام بخش

پرسپولیس تهران - برق شیراز، ساعت 16:45، ورزشگاه آزادی تهران
داور: یدالله جهانبازی، کمک‌ها: جواد تقی پورو علیرضا کهوری، داور چهارم: علیرضا فغانی

کد مطلب 768704

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