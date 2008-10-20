اسامی داوران دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر این یدالله جهانبازی دیدار حساس هفته بین دو تیم پرسپولیس و برق شیراز که روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی برگزار می شود را قضاوت خواهد کرد.
برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
سه شنبه - 30/7/87
* راه آهن شهرری - صباقم، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: منصور نوری، کمکها: محمدحسین معتمدی و حسین سنجری، داور چهارم: فرهاد رستمی
* پیام خراسان - ابومسلم مشهد، ساعت 15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
داور: سعید مظفریزاده، کمکها: اسماعیل صفیری و محمد رضا ابوالفظلی، داور چهارم: حسین نیکو زاده
* پاس همدان - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
داور: محسن ترکی، کمکها: محسن فریمانی و مسعود فرحنیا، داور چهارم: ایرج ساعدی
* مقاومت سپاسی شیراز- ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: غلامرضا جباری، کمکها: مرتضی کریمی و حمید نظری، داور چهارم: مرداس جابری
* استقلال اهواز- ملوان انزلی، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی اهواز
داور: رحیم مهرپیشه، کمکها: محمد رضا اسحاقیان وعبدالرسول استادزاده، داور چهارم: روح الله ارشادی
چهارشنبه -1/8/87
* داماش ایرانیان - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه عضدی رشت
داور: رحیم رحیمی مقدم، کمکها: حسین نجاتی ومحمد باقر مجد قراملکی، داور چهارم: مختار مهدوی
* مس کرمان - سایپا تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: نوید مظفری زاده، کمکها: علی موغلی و مهدی عالیقدر، داور چهارم: عبدالحسین ایازی
* فولاد مبارکه سپاهان - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
داور: خداداد افشاریان، کمکها: صفدر احمدی و غلام آموزگار، داور چهارم: عباس نام بخش
پرسپولیس تهران - برق شیراز، ساعت 16:45، ورزشگاه آزادی تهران
داور: یدالله جهانبازی، کمکها: جواد تقی پورو علیرضا کهوری، داور چهارم: علیرضا فغانی
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