برنامه های فرهنگی نوعی سرمایه گذاری برای آینده است

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، محمد صفایی ظهر امروز در بازدید از اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان در جمع کارکنان افزود: سازمان تبلیغات اسلامی باید از ظرفیتهای فرهنگی دانشگاهها، حوزه های علمیه و آموزش و پرورش استفاده کند و در این صورت می توان افق روشنی در اجرای طرحهای فرهنگی پیش بینی کرد.



وی هزینه کردن در برنامه های دینی و فرهنگی نوعی سرمایه گذاری برای آینده است و نباید به مقوله های فرهنگی به دید مقوله های هزینه زا نگاه کرد.

صفایی ادامه داد: اگر این سازمان بتواند به حوزه برنامه ریزی ورود پیدا کند و کارهای فرهنگی کشور را مدیریت کند می توان درباره استفاده از فرصتهای آینده جهت توسعه کشور مطمئن بود.

وی اضافه کرد: اگر همه دنیا را فتح کنیم ولی دنیا خالی از اخلاق دینی و قرآنی باشد هیچ ارزشی ندارد.

فرماندار گناباد اظهار داشت: همه باید تلاش کنند تا برنامه های فرهنگی اولویت دینی و قرآنی در سطح گسترده و با کیفیت مطلوب اجرا شود.

صفایی در پایان با اعلام آمادگی جهت همکاری همه امکانات و مدیران شهرستان جهت پیشبرد امور فرهنگی و قرآنی گفت: به طور یقین مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی می تواند از همدلی و همکاری مدیران شهرستان در کیفیت بخشی به برنامه ها استفاده کند.