مدیران مسئول نشریات محلی کرمان با قانون مطبوعات آشنایی ندارند

مهدی محبان در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای حل این مشکل در صدد هستیم تا پایان سال جاری یک دوره کلاس آموزش قانون مطبوعات را برای مدیر مسئولان و سردبیران مطبوعات محلی برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: در استان کرمان 96 نشریه محلی وجود دارد که از این تعداد 75 نشریه به صورت فعال در حال انتشار هستند.

محبان گفت: طبق قانون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به رسیدگی به پرونده درخواست کنندگان نشریات محلی است و هیچ دخالتی در تعداد نشریات محلی از سوی این اداره مجاز نیست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: زیاد بودن تعداد مجوز های نشریات محلی در کرمان دلیلی بر انحصاری نبودن نشریات در استان کرمان است.

وی در خصوص وضعیت خانه مطبوعات استان کرمان گفت: اگر خانه مطبوعات استان کرمان نتواند همه نشریات استان کرمان را پوشش دهد و برخی از مطبوعات ورسانه ها خواستار تشکیل خانه مطبوعات جدید باشند احتمال تشکیل 2 خانه مطبوعات در استان کرمان وجود دارد.