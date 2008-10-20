سرمایه گذاری 20 میلیارد تومانی ایران در تولید لامپهای کم مصرف

به گزارش خبرنگار مهر، احسان میوه چی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به غیر استاندارد بودن لامپهای کم مصرف موجود در بازار ایران گفت: با توجه به ورود لامپهای کم مصرف چینی به بازار ایران و سرمایه گذاری 15 تا 29 میلیارد تومانی ایران برای سرمایه گذاری در زمینه تولید لامپهای کم مصرف به نظر می رسد که لامپهای تولید کشور از کیفیت بالاتری نسبت به مشابه های چینی خود برخوردار باشند.

مدیرعامل شرکت افراتاب افزود: وزارت نیرو و دولت برای حمایت از تولید لامپهای کم مصرف با توجه به کمبود برق و خارج شدن نیروگاههای برق آبی از مدار تولید، 100 میلیارد تومان اختصاص داده که البته ما مخالف اختصاص چنین یارانه ای هستیم چراکه معتقدیم با افزایش تدریجی قیمت برق، تمایل مردم برای استفاده از لامپهای کم مصرف بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: صرفه جویی حاصل از 20 میلیون لامپ کم مصرف معادل یک نیروگاه 2000 مگاواتی است این درحالی است که نیاز کشور به لامپهای کم مصرف طی سال جاری حدود 20 میلیون رشته بوده که البته وزارت نیرو سیاست توزیع 35 میلیون رشته لامپ کم مصرف را در پیش گرفته است.

به گفته میوه چی، قیمت هر لامپ کم مصرف با احتساب یارانه دولتی 1150 تومان است که در حال حاضر 4 کارخانه، تولیدکننده این کالا در ایران هستند و امسال حدود 70 درصد قیمت تمام شده تولدی خود را به صورت یارانه از دولت دریافت می کنند.

وی اظهار داشت: شرکت افراتاب 5/1 میلیارد دلار صرفه جویی در مصرف انرژی داشته و در حال حاضر 16 مدل لامپ کم مصرف تولید می کند و ظرفیت تولید لامپ این واحد با راه اندازی خط سوم تولید تا یک ماه آتی به حدود یک میلیون لامپ می رسد.