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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۹

انتخابات شوراهای دانش آموزی یزد اول آبان برگزار می شود

یزد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور عمومی معاونت پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان یزد از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در اول آبان ماه سال جاری در کلیه مدارس این استان خبر داد.

جواد مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: یازدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس استان یزد با هدف ایجاد زمینه مساعد برای تربیت اجتماعی، تکریم شخصیت دانش آموزان، زمینه سازی برای همکاری فعال و مشارکت و مسئولیت پذیری دانش آموزان در فعالیتهای اعتقادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و پرورشی مدرسه برگزار می شود.

وی ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیا مدرسه را نیز از دیگر اهداف برگزاری این شوراها اعلام کرد.

مرشدی از دانش آموزان علاقمند به عضویت در شوراهای دانش آموزی خواست: جهت ثبت نام برای کاندیدا شدن به دفاتر آموزشگاههای خود مراجعه کنند.

کد مطلب 768719

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