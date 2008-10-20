انتخابات شوراهای دانش آموزی یزد اول آبان برگزار می شود

جواد مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: یازدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس استان یزد با هدف ایجاد زمینه مساعد برای تربیت اجتماعی، تکریم شخصیت دانش آموزان، زمینه سازی برای همکاری فعال و مشارکت و مسئولیت پذیری دانش آموزان در فعالیتهای اعتقادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و پرورشی مدرسه برگزار می شود.

وی ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیا مدرسه را نیز از دیگر اهداف برگزاری این شوراها اعلام کرد.

مرشدی از دانش آموزان علاقمند به عضویت در شوراهای دانش آموزی خواست: جهت ثبت نام برای کاندیدا شدن به دفاتر آموزشگاههای خود مراجعه کنند.