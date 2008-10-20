مصوبه دولت در زمینه احداث کتابخانه مرکزی نهبندان اجرایی نشد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رضا نیکبخت ظهر امروز در جلسه انجمن کتابخانه عمومی نهبندان در خصوص برنامه ریزی برگزاری برناه های هفته کتاب جمهوری اسلامی با اشاره به جایگاه ویژه کتاب و کتابخوانی در جامعه اسلامی، خواستار ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در شهرستان نهبندان شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهبندان با بیان اینکه تنها کتابخانه عمومی نهبندان با بیش از 12 هزار جلد کتاب پاسخگویی نیاز علاقه مندان به مطالع و تحقیق و کتابخوانی نیست، از نابسامانی کتب موجود در کتابخانه عمومی نهبندان انتقاد کرد و افزود: این درحالی است که اکثر کتب این کتابخانه غیر قابل استفاده و از رده خارج هستند.

وی با بیان اینکه کتاب های این مجموعه به روز نیست، اظهار داشت: با این وجود شمار کتب مرجع و ماخذ تنها کتابخانه نهبندان نیز بسیار اندک است.

نیکبخت با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و فعالیت دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی و جامع علمی کاربردی و حوزه های علمیه در شهرستان نهبندان، از مسئولان خواست برای تجهیز کتابخانه عمومی نهبندان به منظور پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان، دانشجویان، طلاب و دیگر علاقمندان این شهرستان کمک کنند.

وی احداث کتابخانه مرکزی مجهز با ظرفیت پاسخگویی بالا در این شهرستان را که از مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری و هیات دولت به خراسان جنوبی است را ضروری خواند و گفت: با اجرای این طرح زمینه توسعه فرهنگی در شهرستان مرزی نهبندان بیش از پیش فراهم می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهبندان برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب، برگزاری جشن کتاب، تجلیل از کتابداران و کتابخوانان نمونه و خانواده شهدا و ایثار گر عضو کتابخانه عمومی نهبندان، دیدار کتابداران شهرستان با امام جمعه و تجلیل از مولفین، ناشرین و خیرین حوزه کتاب را از برنامه های گرامیداشت هفته کتاب جمهوری اسلامی در شهرستان نهبندان برشمرد.