تحقق حقیقت در بطن شریعت نهفته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام دکتر احمد احمدی ظهر امروز در هفتمین نشست علمی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی افزود: اگر کسی اعمال دینی را به درستی انجام دهد بدون هیچ انحرافی به عرفان شیعی دست می یابد.

این فیلسوف با بیان تحقق مفهوم عقل محض در سه نماد خدا و نفس و اختیار اذعان داشت: عقل محض فراتر از داده های حسی، ایده هایی در اختیار دارد و عقل محض به همراه ایده های مربوطه به کار می افتد.

وی تصریح کرد: اگر چه عقل محض ایده های خود را از ماده و محسوسات نگرفته اما آنها را رها نمی کند و تا پایان راه همراه ایده ها به جایگاهی فراتر دست می یابد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نگاه هستی شناسنانه به عقل اظهار داشت: در صورتی که عقل را معنای ارزشی نکرده و آن را با فهم برابر بدانیم اولین رتبه ارزشی حتی در زمان آفرینش محسوب می شود.

وی در بررسی عقل به عنوان یک موجود متعالی در اعتقاد بسیاری از فیلسوفان خاطرنشان کرد: در صورتی که عقل به تعبیر برخی فیلسوفان، موجودی مجزا باشد باز هم تعارضی با دین ندارد.

دکتر احمدی محدود کردن قوای ادراکی آدمی را به حوزه حواس نادرست دانست و گفت: در قوای ادراکی دو حوزه حسی و فراحسی قابل تعریف بوده اما به دلیل اینکه مرز بین ماده و مجرد مشخص نیست، آنچه که فهم به آن تعلق می گیرد ابهام دارد.

رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها اظهار داشت: افرادی که روح پاک دارند فراتر از حواس ادراکی پیش رفته و شخصی مانند حضرت علی 19 تا 21 مورد علم غیب داشته است و نفوس پاک همواره از حوزه حوادث گذشته و قادر به فرآینده های خاص هستند.

وی علم فیلسوف را در یافتن روابط علت و معلولی خواند و اذعان داشت: تمامی کتابهای متداول فلسفی به یافتن علت برای معلول پرداخته و این موضوع تا رسیدن به علت العلل ادامه می یابد اما گاهی امکان دارد یک فیلسوف عالم هم باشد نظیر امام خمینی و علامه طباطبایی که به حیطه علم وسیع تری رسیده باشد.

وی در پایان تصریح کرد: عقل ما در استنباط بسیاری از حقایق دینی توانمند نیست و تقوای اسلامی و دینی اقتضا می کند که در مواردی که چالش وجود دارد باید تنها تسلیم دین بود.