صرف یارانه 4 میلیارد دلاری برای اتباع خارجی

محمدرضا صالحی مرام در گفتگو با مهر جمعیت افاغنه حاضر در ایران را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: یک گروه 1 میلیون نفری از آوارگان جمعی کشور افغانستان هستند که در آمایشهای وزارت کشور شرکت کردند و دارای پروانه اقامت هستند.

مدیر کل اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: همین گروه یاد شده که دارای پروانه اقامت هستند در بحث اشتغال دارای اشکال و غیر مجاز شناخته می شوند.

صالحی مرام میزان هزینه و یارانه مصرفی کشور برای اتباع کشورهای دیگر را 4 میلیارد دلار در سال اعلام کرد و بیان داشت: اتباع غیر مجاز خارجی در کشور ما از یارانه نان،دارو، آب، برق، شیر، حمل و نقل، درمان و غیره استفاده می کنند.

وی در ادامه سخنانش به انجام بازرسیهای شناسایی نیروی کار غیر مجاز خارجی در بنگاهها و واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: این کار همچنان ادامه دارد ولی آنچه که مهم است حل معضل نیروی کار غیر مجاز خارجی به صورت ریشه ای است به نحوی که نمی توان با انجام بازرسی ها و اخراج، مشکلات مربوط به نیروی کار خارجی را حل کرد.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی همچنین به انجام توافقات سیاسی اخیر بین کشورهای آمریکا، انگلیس و طالبان در افغانستان اشاره کرد و گفت: توافقات میان گروههای ذکر شده می تواند به افزایش آوارگی و فشار بیشتر برای ورود به کشور ما منجر شود.



